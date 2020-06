Felsőtárkányban jó volt újra vágtatni az egyszarvúval

A 2020-as ­háromdimenziós (3D) szezon hivatalosan Felsőtárkányban ­kezdődött. A Magyar Íjász Szövetség idei első 3D Grand Prix-fordulójának kétnapos versenyén tárkányi viszonylatban szokásosnak mondható népes mezőny indult.

Az idei év nem kezdődött túl szerencsésen a világ számára. A sportolók többségének sajnos egy időre „szögre kellett akasztania” a felszerelését. Következésképpen a versenyszezon sem a szokásos időben kezdődött, különösen nem a megszokott módon.

Idén sajnálatos módon a 3D évadnyitó és a GP I. viadal elmaradt, így a versenynaptárban szereplő felsőtárkányi – eredetileg GP II. – számított az idény első minősítő versenyének.

– A kialakult helyzet sok olyan pluszfeladatot adott szervezőcsapatunknak, amivel eddig értelemszerűen nem találkoztunk – szögezte le a házigazda Unicornis Egri Íjász SE elnöke, Vadász László. – Viszont, így a verseny végeztével bizton állíthatom, hogy mindent megoldottunk. Szerencsére van egy igen „ütőképes” csapatunk, amelynek minden tagja derekasan, vállvetve dolgozott. Nagyon büszke vagyok rájuk!

A résztvevők nagy részének is szokatlan volt az eddigi kétnapos versenyektől eltérő szervezési forma. A repülőrajtos indítás olykor okozott fennakadásokat, és nem utolsó­sorban jóval később végződött a verseny. Azonban a serlegekért és az érmekért most is keményen meg kellett dolgozni. A több mint egy évtizedes pályaépítési tapasztalattal rendelkező Uni SE most is megmutatta, hogy errefelé nem adják olcsón az aranyérmet. Ezzel persze tisztában voltak az indulók, ugyanis a klub képzeletbeli szakmai önéletrajzába tucatnyi minősítő verseny, országos bajnokság, világbajnokság szerepel vastag betűvel leírva.

A terület eddig is adta a lehetőségeket, és az új elképzelésekért sem kell senkinek sem a szomszédba bekopogni. Jóllehet, a mindenkori első minősítő versenyen nem „illik” nagyon kemény pályát építeni, a mostani sem volt sétagalopp. A szervezők nem nyitották meg teljesen az ötletzsákot, ugyanakkor igyekeztek olyan versenyt lebonyolítani, ahol a sok hónapi leállás után is lehet minősítést lőni. Ezzel együtt mindent megtettek annak érdekében, hogy ez egyáltalán ne legyen egyszerű feladat. Akadt is a verseny végén leadott beírólapoknál pár meglepetés, és az oklevelekre is más nevek kerültek néhány kategóriában, mint az az esemény elején várható volt.

– Magasan van a léc, próbáljuk hozni a szintet, ez a feladat – értékelt az Uni SE alelnöke, Duró Gábor. – Ám nem panaszkodunk, mert éppen mi tettük ilyen magasra az elvárásokat.

Az időjárás is adta azt, ami csak a rendelkezésére állt. Szombaton hol tűző napsütést, hol fülledt, párás meleget, vasárnap pedig kánikulát, majd pedig heves záporokat kaptak az egyedül a viharos széltől megkímélt mezőny tagjai.

Mindent összevetve ismételten érdemes volt eljönni az északi régióba a versenyzőknek. Legalábbis a búcsúzáskor ez volt a leggyakrabban emlegetett úszó, megerősítve a házigazdákat abban, hogy jó volt vágtatni egyet az egyszarvúval.

Egy biztos: a 2020-as 3D-szezon hivatalosan is elkezdődött. Őszintén kívánja mindenki, hogy innentől csak jobb legyen minden, mert a nyílvesszők csak a röptetésre várnak.