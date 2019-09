Flavin7 Bükk Kapu Trail: válogatottak vitték a prímet

Három táv huszonöt kategóriájában hirdettek győztest a Flavin7 Bükk Kapu Terepshow idei versenyén. Az Egri Triatlon Klub által a felsőtárkányi Szikla-forrás tónál rendezett eseményen hét versenyszámban megyénkbeli aranyérmest köszönhettek.

Szakmai összefogással indult és részvételi csúcsokkal zárultak a Bükk Trails versenysorozat állomásai. A tavaszi Bükki Kilátások, a májusi Kaptárkövek Trail és az augusztus végi Flavin7 Bükk Kapu Terepshow futamain több résztvevő rajthoz állását regisztrálták, mint korábban bármikor.

Utóbbi versenyen háromféle táv közül választhattak a futók, ki-ki edzettségi állapotának, távolabbi céljainak megfelelően. Az 5,6 kilométeres Prana Trail és a 10,3 kilométeres Heol Trail pályával elsősorban a tömegeket célozta meg az Egri Triatlon Klub 35 fős rendező csapata, míg a 24,5 kilométeres távon már az ínyenc profi és amatőr futóknak is komoly kihívást kínáltak. Utóbbi távot még minősíttették is egy nemzetközi szakmai bizottsággal. A magyarországi hasonló paraméterekkel rendelkező versenyek közül az ITRA részéről a távot, az ott biztosított feltételeket és a pálya vonalvezetését is a legmagasabbra értékelték. Ez is közrejátszhatott abban, hogy végül nyolc nemzet versenyzői regisztráltak a több mint 200 magyar futó mellett. Jöttek spanyol, francia, német, román, szlovák és olasz futók, de akadt egy kínai nevező is.

A versenyek reklámozásának köszönhetően már nem jelentett részvételi akadályt a Duna vonala, ugyanis a keleti futók mellett sokan érkeztek érkeztek az ország nyugati részéből, így például Győrből, Zalaegerszegről, Székesfehérvárról, Kaposvárról és Piliscsabáról.

– A sorozat másik két futamán a hosszú távokat toronymagasan nyerő szlovák férfiaknak jelentős kihívói akadtak főleg a hazai indulók tekintetében – rögzítette az ETK elnöke, Pelbárt Zoltán. – Megérkezett a versenyre a két magyar válogatott futó, Szabó Sándor és Khoór Bence is, így végül nagyon színvonalas csatában a két magyar közé tudott beékelődni a szlovák Patrik Milata, vagyis nem sikerült behúznia a háromszoros győzelmet. Szabó kiváló, 1 óra 45 perces idővel győzött. Látszott a mozgásán, hogy az elmúlt két-három hónap alatt nagyon sok nívós és igazán kemény nemzetközi versenyen edződött, és állt helyt kiválóan a magyar hegyifutó válogatott tagjaként. A felnőtt nők esetében a 24,5 kilométeres hosszú távon a válogatott magyar lányok foglalták el a dobó mindhárom fokát.

Minden rajthoz álló kiválónak minősítette a Kovács László (ETK) által megálmodott pályákat, annak nagyvonalú vonalvezetését, a rendezők által kínált frissítőket és az egyéb szolgáltatásokat. A hosszú és a két rövidebb távon is egyaránt születtek megyénkbeli kategória győzelmek, összesen hét ilyen akadt. Őket és a többi helyezettet a rendezők támogatói ajándékokkal díjazták. Az utolsó eredményhirdetés végén tombolával zárták a napot a versenyzők.

Az Egri Triatlon Klub részéről egyaránt jár a köszönet a résztvevőknek és rendezvény támogatóinak.

A dobogósok

Flavin7 Bükk Kapu Trail – 24,5 km

U20 férfiak (1 induló):

1. Tóth Zsombor (Füzesabony) 224:05 perc

Felnőtt férfiak (17):

1 Szabó Sándor (Budapest) 105:12 perc

2 Patrik Milata (Szádalmás, szlovákiai) 110:06

3 Khoór Bence (Budapest) 125:22

Szenior Férfiak (24):

1 Antal Csaba (Nyíregyháza) 140:18

2 Galamb Gábor (Szada) 141:25

3 Góré Attila (Miskolc) 144:08

Veterán férfiak (11):

1. Vörös József (Eger) 141:58

2. Mészáros Lajos (Eger) 159:26

3. Szűcs Attila (Budapest) 161:27

Felnőtt nők (12):

1. Posztós Kitti (Budapest) 141:44

2. Prokopp Erzsébet (Budakeszi) 151:01

3. Bede Annamária (Budapest) 164:13

Szenior nők (8):

1. Zuberné Duka Kriszta (Délegyháza) 174:25

2. Bencsics Szilvia (Eger) 175:45

3. Szűcs Brigitta (Pilisjászfalu) 179:39

Veterán nők (4):

1. Nyitrai Katalin (Miskolc) 160:27

2. Cinzia Pnero (Szeged) 201:10

3. Suba Krisztina (Budapest) 213:03

Heol Trail – 10,3 km

Ifjúsági fiú (1):

1. Szakál Zsombor (Hajdúdorog) 66:19

Junior fiúk (2):

1. Pernyész Balázs Bendegúz (Hatvan 51:01

2. Vincze Ákos (Jászberény) 54:55

Felnőtt férfiak (14):

1. Gregor László (Békéscsaba) 45:54

2. Géczi Gergő (Debrecen) 53:03

3. Fábián Norbert (Ózd) 57:53

Szenior férfiak (13):

1. Notheisz János (Jászberény) 56:23

2. Vass József (Kisvárda) 56:52

3. Norbert Bukovic (Rozsnyó, szlovákiai) 59:26

Veterán férfiak (2):

1. Farmosi Imre (Szerencs) 58:14

2. Albert Zoltán (Gyula) 88:25

Junior nő (1):

1. Csiszár Vivien (Gyöngyös) 59:52

Felnőtt nők (13):

1. Pap Csilla (Békéscsaba) 56:04

2. Barta Gabriella (Eger) 67:46

3. Vályi Melinda (Eger) 79:07

Szenior nők (9):

1. Keskeny Edina (Gyál) 79:20

2. Kalamász Zsanett Raszika (Eger) 82:10

3. Tassonyi Annamária (Miskolc) 83:23

Veterán nő (1):

1. Petrényné Juhász Tünde (Eger) 93:41

Prana Kilátó Trail – 5,5 km

Ifjúsági fiúk (5):

1. Notheisz Csongor (Jászberény) 27:41

2. Nyekeczki Bence (Nagykáta) 28:02

3. Vincze Szabolcs (Jászberény) 37:10

Felnőtt férfiak (8):

1. Nyeste Ákos (Miskolc) 29:02

2. Hajzer Tamás (Pilisjászfalu) 32:02

3. Kun Mátyás Zoltán (Eger) 33:08

Szenior férfiak (5):

1. Katona Zsolt (Eger) 27:45

2. Langer Olivér Norbert (Salgótarján) 27:49

3. Badinszky Nándor (Eger) 40:32

Veterán férfi (1):

1. Vincze Gyula (Jászberény) 37:02

Ifjúsági lányok (6):

1. Balla Fanni Anna (Jászberény) 28:55

2. Katona Korinna (Eger) 29:00

3. Sass Vivien (Abony) 37:11

Junior nő (1):

1. Szőke Viktória (Sajószentpéter) 46:16

Felnőtt nők (13):

1. Gyetvai Bettina (Kisvárda) 34:30

2. Fábian-Dobos Eszter (Ózd) 39:05

3. Zbiskó Judit (Eger) 39:15

Szenior nők (7):

1. Gráfik Tünde (Szentes) 42:27

2. Ihász Adrienn (Jászberény) 42:58

3. Jolana Bukovicová (Rožzsnyó, szlovákiai) 43:58

Veterán nők (3):

1. Fodor-Fejes Adrian Adél (Eger) 35:58

2. Ódor Viktória (Felsőtárkány) 43:22

3. Sumi Ágnes (Eger) 45:06

Taps kísérte a 46 manó futását

A rendezvény legboldogabb pillanatát az jelentette, amikor a 46 fős gyerekcsapat, azaz a Vitapartner Manófutás mezőnyének tagjai hihetetlen iramban és lelkesen üldözőbe vették a felvezető felnőtt futót. Lévai Pétert a Szikla-forrás tó körüli, hozzávetőleg 400 méteres a kör felénél meg is előzték a legjobbak. A befutást nem csak a hozzátartozók, hanem a felnőtt versenyzők is megtapsolták.