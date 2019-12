Focival a gyógyulásért: újra megdőlt az adományrekord

Idén 3 millió 446 ezer forint gyűlt össze a 9. Focival a gyógyulásért jótékonysági tornán, amelyet a szervezők a mélyszegénységben élő és súlyosan beteg gyerekeknek ajánlottak fel. A gyöngyösi rendezvényen újabb rekordot döntöttek.

Tavaly 2 millió 533 ezer forintot gyűjtöttek össze a Focival a gyógyulásért jótékonysági torna szervezői, vagyis ezúttal ismét sikerült új csúcsot felállítani a Dr. Fejes András Sportcsarnokban. A rendezvény egyik házigazdájaként Pető Péter így összegezte a sok vonatkozásban tartalmas szombati napot.

„Osszuk szét a többieknek”

– Nem tudunk mindent elbeszélni a napból, csak például a Fogl Bettiéket, akiknek beteg gyermekét egyszer már támogattuk, most pedig kézműves szappanokat készítettek a résztvevőknek, hogy így is köszönetet mondjanak – fogalmazott a szervező. – Vagy például itt van a kis Csomós gólja. A kisfiú a múlt évben elhunyt, a tornán oly sokszor szereplő édesapja emlékét őrző csapatban lépett pályára, majd talált kapuba, hogy miközben neki zúg a taps, a tekintetek elnémuljanak. A leukémiával harcoló Kovács Mátét támogattuk volna, a szülei azonban a torna előtt végül arra kértek, osszuk szét a többiek között a nekik szánt adományt, mert nekik összejött más forrásból az összeg, amire most szükség mutatkozik.

Gyöngyös két emblematikus mulatójának gálameccsére a diszkósok nagy adománnyal érkeztek, majd meghódították a közönséget.

– Nincs terünk mindenki történetére, noha valamennyien megérdemelnék – folytatta Pető. – Csodálatos sztorit írnak a résztvevők, akik minden karácsony után találkoznak, és azt írnak azok is, akik a távolból segítenek minket, ők együtt írják a mesét. Az idén támogatták a gyöngyösi kórház gyermekosztályát és az Age of Hope Alapítványt, a májátültetésre váró Zarát, az agydaganattal küzdő Bogit, a gyógyíthatatlan izombetegséggel harcoló Kristófot és a leukémiás Rajmondot.

Szenvedély, önzetlenség

Az esemény végén aztán mindenki egyszerre, hangosan kiáltott igent, amikor azt kérdezték a szervezők, megrendezzék-e 2020-ban a 10. Focival a gyógyulásért tornát. Ezt a szenvedélyt és önzetlenséget látva írják le Petőék ezredszer, milliomodszor is: akik ebben részt vesznek, tényleg mind úgy tudják, a végén úgyis arra emlékszünk, amit másokért tettünk.

Az A-csoport eredményei: Szőlőskert Nagyréde SC öregfiúk–Gyöngyösi játékvezetők 2–0. Gól: Debreceni J., Barna T. Egri játékvezetők–Istenmezeje SE öregfiúk 1–3. Gól: Mencsik L. ill. Hajdú N. 3. Egri játékvezetők– Szőlőskert Nagyréde SC 0–1. Gól: Kovácsik Sz. Istenmezeje SE öregfiúk–Gyöngyösi játékvezetők 3–0. Gól: Utasi B., Suha B., Hajdú N. Istenmezeje SE öregfiúk–Szőlőskert Nagyréde SC öregfiúk 1–1 (9 méteresekkel: 0–1). Gól: Utasi B. ill. Csuka R. Gyöngyösi játékvezetők–Egri játékvezetők 0–2. Gól: Szert B., Mencsik L.

A csoport végeredménye: 1. Szőlőskert Nagyréde SC öregfiúk 8 pont. 2. Istenmezeje SE öregfiúk 7. 3. Egri játékvezetők 3. 4. Gyöngyösi játékvezetők 0.

A B-csoport eredményei: Remény Team–Bezzegh Kertcentrum 0–2. Gól: Orbán D., Tóth M. Bodon Péter FC–Selypi Kinizsi öregfiúk 2–1. Gól: I. Borsjuk, D. Vojtyenko, ill. Balla Z. Selypi Kinizsi öregfiúk – Remény Team 1–2. Gól: Vas-Borosi Cs., ill. Horváth Zs., Horváth J. Bezzegh Kertcentrum–Bodon Péter FC 4–6. Gól: Orbán D. 2, dr. Gubala Á., Barta P., ill. D. Vojtyenko 2, M. Vojtok 2, I. Borsjuk, A. Borsjuk. Bodon Péter FC–Remény Team 3–1. Gól: D. Vojtyenko 2, M. Vojtok, ill. Horváth J. Bezzegh Kertcentrum–Selypi Kinizsi öregfiúk 0–5. Gól: Balogh B. 2, Bozó M., Bicskei G., Molcsán M.

A csoport végeredménye: 1. Bodon Péter FC 9 pont, 2. Selypi Kinizsi (7–4) 3, 3. Remény Team (3–6) 3, 4. Bezzegh Kertcentrum (6–11) 3.

A C-csoport eredményei: MLSZ HMI-Gyöngyösi KK–Istenmezeje SE 1926 2–3. Gól: Sipeki L. 2, ill. Csóka R. 2, Tóth M. Feles Leves–Csomós Tamás Emlékteam 3–2. Gól: Vass P. 3, Czéh M., ill. Besenyei F., Fekete V. Csomós Tamás Emlékteam–MLSZ HMI-Gyöngyösi KK 3–0. Gól: Ludányi N., ifj. Csomós T., Nagy G. Feles Leves–Istenmezeje SE 1926 5–5, 9 méteresekkel: 2–1. Gól: Vass P. 3, Pintér Á., Szigeti A., ill. Csóka R. 3, Tóth M., Dorkó I. MLSZ HMI-Gyöngyösi KK–Feles Leves 0–7. Gól: Vass P. 3, Bognár Gy. 2, Pintér Á., Pető T. Istenmezeje SE 1926–Csomós Tamás Emlékteam 3–5. Gól: Tóth M., Csóka R., Bojtos Á., ill. Ludányi N. 3, Besenyei F. 2.

A csoport végeredménye: 1. Feles Leves 8 pont, 2. Csomós Tamás Emlékteam 6, 3. Istenmezeje SE 1926 4, 4. MLSZ HMI-Gyöngyösi KK 0.

A hármas döntőben

Szőlőskert Nagyréde SC öregfiúk–Bodon Péter FC 0–4. Gól: D. Vojtyenko 3, M. Vojtok. Feles Leves–Szőlőskert Nagyréde SC öregfiúk 4–2. Gól: Vass P. 2, Czéh M., ill. Barna T., Kovácsik Sz. Bodon Péter FC–Feles Leves 4–1. Gól: D. Vojtyenko 2, I. Bych, A. Borsjuk, ill. Pintér Á.

Kecskés Bence-kupa

A torna végeredménye: 1. Bodon Péter FC – a Kecskés Bence-kupa győztese, 2. Feles Leves, 3. Szőlőskert Nagyréde SC öregfiúk. További résztvevők: Gyöngyösi játékvezetők, Egri játékvezetők, Istenmezeje SE öregfiúk, Bezzegh Kertcentrum, Remény Team, Selypi Kinizsi öregfiúk, MLSZ-HMI-Gyöngyösi KK, Istenmezeje SE 1926, Csomós Tamás Emlékteam.

Játékvezetőként tevékenykedtek: Arany Tamás, Berta László, Csukás András, Fehér Gyula, Varga László

Gála mérkőzéseken: Start Műhely–Blue Box 1–0, Blue Box–Start Műhely 3–5

Különdíjak

Legsportszerűbb csapat: Csomós Tamás Emlékteam.

Gólkirály: Viktor Vojtyenko (Bodon Péter FC).

Legjobb mezőnyjátékos: Vass Patrik (Feles Leves).

Legjobb kapus: Halasi Ádám (Szőlőskert Nagyréde SC öregfiúk).