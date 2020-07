Fodor Bandi-emléktorna: az All Star gárda 11-esekkel győzött

Büntetőkkel bizonyult legjobbnak az All Star csapat az egri Fodor Bandi-emléktornán.

Tizenegyes rúgások döntöttek az elsőség sorsáról a Fodor Bandi-emléktornán. A Szabó András (Zsuzsi) és társai szervezte egri rendezvényen négy öregfiúk csapat lépett pályára a Szentmarjay-stadionban. A 30 perces mérkőzéseken gólözönnel nyitottak az All Star csapat játékosai, akik jelentős részben Montvai Tibor triplájának köszönhetően háromgólos különbséggel múlták felül az Eger SE szeniorjait. A Csank János vezényelte ESE együttese – soraiban Póta Lászlóval, Szabó Bélával, Varga Ivánnal, Aranyos Imrével, Méhesi Ferenccel, Simon Antallal, Smuczer Istvánnal, Mirkóczky Lászlóval, Szilágyi Andrással, Vojtekovszki Csabával, Nagy Zsolttal, és Barta Ervinnel – a bronzmérkőzésen vigasztalódott, amikor is az USA Team gárdáját múlták felül a megyeszékhelyiek.

A fináléban a Nagy Gergely duplájával kétgólos sikerrel nyitó felsőtárkányiak döntetlennel zártak az All Star gárda ellen, így következhettek a 11-esek. Ezek során a Sipos Jenő vezette All Star alakulat tagjai nem hibáztak, míg a tárkányiak egyszer tévesztettek, ezek után be kellett érniük a második helyezéssel.

Az egyszer harminc percig tartó mérkőzéseken a Derda József, Szigetvári Zsolt, Varga László játékvezető hármas tevékenykedett.

Eredmények:

Eger SE–All Star 2–5

Gól: Csőke Gergely, Simon Antal, ill. Montvai Tibor 3, Mészöly Géza, Dobos Attila

Felsőtárkány SC–USA Team 2–0

Gól: Nagy Gergely 2

A 3. helyért:

USA Team–Eger SE 2–3

Gól: Nagy József, Szabó Dániel, ill. Nagy Gábor 2, Simon Antal

A döntőben:

Felsőtárkány SC–All Star 1–1, 11-esekkel: 4–5

Gól: Nagy Gergely, ill. Montvai Tibor (11-esből)

A Fodor Bandi-emléktorna végeredménye:

1. All Star (Balázs Pali, Báder János, Csőke Gergely, Herédi Attila, dr. Dávid Lóránd, Détári Lajos, Dukon Béla, Katona György, Mészöly Géza, Montvai Tibor, Nemcsák Károly,

Petur András, Sipos Jenő, Szlezák Zoltán, Varga Miklós, Vámosi Csaba)

2. Felsőtárkány SC

3. Eger SE

4. USA Team

Különdíjak

Gólkirály: Montvai Tibor (All Star) 4 találattal

Legjobb mezőnyjátékos: Nagy Gergely (Felsőtárkány SC)

Legjobb kapus: Tóth Dezső (All Star)