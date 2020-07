Fodor Bandi-torna: az emlékezés virágai

Koszorúzással telt a keddi nap egy része a Fodor Bandi-emléktorna szervezőinek.

Szabó András (Zsuzsi) vezetésével a tíz éve elhunyt egri futballista családjának képviseletében Sütő Szilárd, egyben az Eger SE NB III.-as csapatának vezetőedzője, id. Sütő Szilárd, hajdani játékostársként pedig László István rótta le kegyeletét Fodor András síremlékénél. A Hatvani temetőben lévő családi sírhelynél mécseseket gyújtottak az emlékezők, miközben felidéztek néhány történetet Bandiról, a jó barátról, egyben kiváló labdarúgóról. Mindezt megtehetik azok is, akik szombaton akár meghívottként, akár nézőként tiszteletüket teszik a Szentmarjay stadionban. A négy részt vevő öregfiúkcsapat között jelen lesz az All Star néven szereplő gárda is, soraiban Détári Lajossal, Mészöly Gézával és Sipos Jenővel.

Az All Star-keret: Balázs Pali, Báder János, Csank János, Csőke Gergely, Csuhay József, Erőss Róbert, Herédi Attila, Détári Lajos, Dobos Attila, Dukon Béla, Katona György, Mészöly Géza, Montvai Tibor, Nemcsák Károly, Nikolov Balázs, Petur András, Puskás Péter, Sipos Jenő, Szabó András, Szlezák Zoltán, Szlifka Miklós, Varga Miklós, Vámosi Csaba. Csapatvezetők: Csank János, Herédi Attila, Nemcsák Károly.ű

Fodor Bandi öregfiúk emléktorna

JÚLIUS 4., SZOMBAT

Eger, Szentmarjay Tibor Városi Stadion

14.45: megnyitó

15.00–15.30: Eger SE–All Star

15.40–16.10: Felsőtárkány SC–USA Team

16.20–16.50: mérkőzés a 3. helyért

17.00–17.30: a torna döntője

18.00: díjátadó (Mátyus Udvarház)