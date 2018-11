Fokmérő a felsőtárkányiaknak

Az FC Hatvan Pétervásárán tavaly megszenvedett.

Az egyre inkább magára találó Felsőtárkány és a dobogótól már csak egy pontra álló Marshall-ASE csapatának egymás elleni mérkőzését állítottuk a megyei I. osztályú bajnokság 12. fordulójának középpontjába.

SZOMBAT, 13.30:

FELSŐTÁRKÁNY (8.)–MARSHALL-ASE (5.)

Felsőtárkány. V.: Gordos Árpád (Bencsik, Kurinka).

BALÁZS TIHAMÉR, a felsőtárkányiak edzője: – Az elkövetkezendő meccseken eldől, sikerül-e felzárkózni az élmezőnyhöz, vagy maradunk középen. A jó képességű futballistákkal rendelkező andornaktályaiak egységes csapatot alkotnak, emiatt nehéz mérkőzésre számítok. A hazai pálya előnye felénk billentheti a mérleg nyelvét, miközben persze ezen kívül is mindent megteszünk, hogy otthon tartsuk a három pontot, mert ez óriási lökést adhatna a szezon hátralévő részéhez. Tartós sérültjeinken (Csóka Róbert, Boros János, Ficzere Marcell, Sebe Attila) kívül Szucsik Ádám már ugyan játszott Makláron, azonban még nem teljesen egészséges.

SZABÓ LÁSZLÓ, az andornaktályaiak edzője: – A támadójátékunk jócskán hagyott kívánnivaló maga után az Egerszalók elleni 0–0-s hazai döntetlej során, ezen feltétlenül javítanunk kell, ha eredményesen akarunk szerepelni Felsőtárkányban. Noha a hazaiak ebben az szezonban eddig szerényebben teljesítenek, mint azt az elmúlt években megszokhattuk tőlük, ettől függetlenül nagyon is komolyan kell vennünk ahhoz a meccset, hogy sikeresek lehessünk. A keretből egyedül a munkahelyi elfoglaltság miatt hiányzó Sárosi Gábor pótlásáról kell gondoskodni.

ENERGIA SC GYÖNGYÖS (2.)–HEVESTHERM-HEVESI LSC (3.)

Gyöngyös, Sport út. V.: Jávorszki Zoltán (Kocsis, Nagy Péter).

Nem kevesebb, mint nyolc pont a második helyen álló gyöngyösiek előnye a közvetlen üldöző hevesiek előtt. Vagyis vendéggyőzelem esetén is tekintélyes maradna a különbség, ám erre nyilvánvalóan gondolni sem akarnak az Energia SC-nél. A mátraaljaiak lendületét csak akkor törheti meg Besenyei Ferenc csapata, ha összeszedett lesz a gárda, nem úgy, mint az előző két – vereséggel végződött – fordulóban, amelyeket gyorsan szeretnék feledtetni Ludányi Nándorék.

PÉTERVÁSÁRA (7.)–FC HATVAN (1.)

Pétervására, Bocsi Attila Spt. V.: Derda József (Orovecz, Németh M.).

Tavaly Pétervásárán megszenvedett a pontokért a hatvani együttes, és lehet, hogy ezúttal sem lesz könnyű feladata Simon Antal csapatának, csakhogy ez már egy másik vendéggárda. Így vannak ezzel a péterkeiek is, akik egy hete az Energia SC-vel szemben is bizonyították, hogy többre hivatottak, mint az előző szezonban, és ez igaz a 3–2-es vereség ellenére is. A minél kevesebb hiba lehet a hazai bravúr záloga, de ehhez nagyon sokat kellene tenni valamennyi futballistának. Többet, mint eddig bárki ellen.

FÜZESABONY (14.)–BESENYŐTELEK (9.)

Füzesabony. V.: Muhari Gergő (Kányási, Volentics).

Megkopott fényű klubok halovány idényt futó csapataink párharca következik olyan edzőkkel egymással szemben, akik hajdan labdarúgóként az NB III-as élmezőnyben csaptak össze. Bocsi Zoltán és Nagy Endre a két tréner, akik habitusa akkor érvényesülhet, ha a játékosaik is többnek gondolják a szomszédvári derbit, mint a további meccseket. Talán ezt a legnehezebb átérezni a jelenkor képviselőinek.

BERG SYSTEM-EGER SE II (16.)–LŐRINCI (4.)

Eger, Szentmarjay stadion. V.: Harnos Csaba (Nováki, Koroknai).

Az újoncok harca azért ígérhet változatos kilencven percet, mert a sereghajtó helyre sodródott egriek aligha akarnak egy hétnél tovább az utolsóként szerénykedni, míg az edzőváltáson átesett lőrincieknek ez az első alkalom az új tréner, Bódis Barna előtti bizonyításra.

BORSODNÁDASD (15.)–HERÉD (10.)

Borsodnádasd. V.: Varga László (Török, Tamasi).

Nagy verésben volt részük Lőrinciben a nádasdiaknak egy héttel ezelőtt (1–8), miközben a herédiekre is méretes zakót szabtak Hatvanban (0–6). Ebből a helyzetből kell feállni, ami ugyan nem egyszerű, viszont hasonlóra azért akad már megoldás. Hogy a recept melyik gárda edzőjének talonjában rejtőzik, még kérdés. Ami tény: a BLASE vendégeként nem adják könnyen a pontokat.

VASÁRNAP, 13.30:

GYÖNGYÖSHALÁSZ (6.)–MAKLÁR (11.)

Gyöngyöshalász. V.: Darók Attila (Szarvas, Király).

A hullámhegy elejét a Pétervására elleni döntetlen után a hevesi győzelem egyértelműen jelezte a halásziaknál, még ha ehhez a 92. percben esett gól járult is hozzá. A Maklár idegenben mindössze két döntetlent ért el, ám ha a harmadik most következne, nagyon örülnének a látogatók.

EGERSZALÓK (12.)–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT (13.)

Egerszalók. V.: Várallyay Miklós (Koroknai, Török).

Azonos pontszámmal rendelkedő csapatok néznek egymással farkasszemet úgy, hogy a szalókiak egy meccsel kevesebb játszottak. A pontok nagyon kellenének a hazaiaknak, akik lehet, hogy fogadkoznak is: most vagy soha!

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA