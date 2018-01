Majd’ egymilliárdos stadionrekonstrukciót bukott el 2013-ban a város.

Öt évet kell visszapörgetni az időkerékből. Az NB I-es idényét albérletben játszó Egri FC labdarúgóinál több mint súlyos gondként nyomasztotta a mindennapokat, hogy a világítás továbbra sem készült el a Szentmarjay-stadionban, így a tavaszi idényben is vándormadár lesz az újonc. A fizetését a főtámogatótól kapott tulajdonos-ügyvezető terve kudarcot vallott a kivitelező céggel, ám ettől is nagyobb bajként jelentkezett a klubot felemelő és eltartó Jámbor János kiebrudalása, ugyancsak a „tulaj” részéről. A szakadék felé nyílegyenesen rohanó egylet aztán úgy esett ki az élvonalból, hogy egy év múltán még az NB III-ból is kizárták.

A 2013-ban még realitásnak számító, majd’ egymilliárdos stadionrekonstrukciótól mérhetetlen távolságba került a megyeszékhely.

Amikor kellett volna fény és az ülőhely, akkor nem volt, minek akkor, amikor a megyeiben szerepel a csapat?

A válasz, mert most nyílik alkalommal arra, hogy fel lehessen újítani azt, ami évtizedekre visszanyúló adósság. Nem kizárólag a futball miatt. Az értékért, annak megóvásáért.

Amikor tavaly nyáron e hasábokon is napvilágot látott, hogy mennyi pénz jut az érsekkerti felújításra és a felsővárosi építkezésre, valahogy nem került fókuszba a téma. A napokban bejelentett, ám éppen az előbbiekből adódóan ezúttal megerősített fejlesztési terv viszont bombát robbantott.

Jelezzük, a fociban nagy múltú Salgótarjánban 3,9 milliárdért újítanak létesítményt.

Az is szenzáció lesz?