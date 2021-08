Folytatódik az Országos Tizenegyesrúgó Bajnokság

A 116 továbbjutónak már csak egy lépés az országos döntő a 11-es rúgó bajnokságon.

A társ-rendezésű Európa-bajnokság mellett a legnagyobb hazai közösségi futballesemény augusztus végén és szeptember elején folytatódik újabb 25 területi fordulóval. A június eleji 16 helyszínről 116-an jutottak tovább, akik között volt válogatott labdarúgó, kertész, tanár, de korábbi teniszsztár is.

– Nagyon nagy élmény volt a területi selejtező mindannyiunknak, szervezőknek, játékosoknak, kapusoknak egyaránt – fogalmazott az esemény fővédnöke, Király Gábor. – Ebben a remek kezdeményezésben újra bebizonyosodott, hogy nincs jelentősége ki honnan érkezett, milyen szinten futballozott korábban. Hiába akadtak volt válogatott labdarúgók is a mezőnyben, mégis jutottak tovább olyanok is, akik soha nem sportoltak profi szinten, mégis, kiismerhetetlenül, magabiztosan lőtték a büntetőket. A területi selejtezők augusztus-szeptemberi folytatásától azt várom, hogy újabb egyéniségek tűnnek majd fel, olyanok, akiket a döntőben hamarosan az egész ország megismerhet.

A június 5-én indult 1. Országos Tizenegyesrúgó Bajnokság első körében 10 megyében 16 helyszínen rúghattak, aztán nyár végén újabb mintegy 30 helyszínen rúghatnak a jelentkezők. Már a nyár eleji helyszíneken is több ezren szálltak versenybe a fődíjért, de néhány nyár végi helyszín is hamarosan betelik. Most két budapesti helyszínen is rúghatnak a 11-es kedvelők.

A nyár végi helyszínekre is egy nappal a rendezvények indulása előtt van lehetőség nevezni, így aki szeretné megméretni magát a versenyen, érdemes mielőbb regisztrálni, hiszen a nevezések száma korlátozott, néhány helyszínen hamarosan betelnek a helyek. A legjobb 11-es rúgó a dicsőség mellett a biztosan milliós összeggel lehet gazdagabb és lehetősége nyílik Király Gáborral is találkozni.

A nyári rengeteg napsütésnek is hála egyes helyszíneken más-más kiegészítő programok várják a résztvevőket, lesznek gyermek rúgóversenyek, kispályás focitornák, gálameccsek, mazsorett előadások és büfé kiszolgálás is.

A rendezvény fővédnökével a szombathelyi selejtezőn már találkozhattak a résztvevők, de országos döntőn is ott lesz és a tanítványaival próbálja megállítani a legjobb rúgókat. Mellette további volt válogatott és jelenlegi NB I-es játékosokkal is jelen lesznek az egyes helyszíneken, úgy mint Buzsáky Ákos, Böőr Zoltán, Ronald Habi és Kovács Dávid.

