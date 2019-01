FTC–Eger: tipikus hatpontos meccs

A sorminta a visszavágón szakadt meg.

Vitathatatlan tény, hogy a szezon eddigi legfontosabb mérkőzése előtt áll a ZF-Eger női együttese. A legfontosabb, ami még abban az esetben is igaz, hogy a mai rivális, az FTC együttese az idény során már negyedik alkalommal jön szembe.

A női OB I alapszakaszának 12. fordulója:

FTC (4.)–ZF-EGER (5.)

Budapest, Népliget, szombat, 17.00.: V.: Petik, Marnitz.

Még mielőtt kifejtenénk, hogy miért a jelentős felütés, menjünk vissza az időben, egészen pontosan az őszi egymás elleni találkozókig. Az OB I-es alapszakasz első körében 6–5-ös ferencvárosi győzelem született a Bitskey Aladár Uszodában, majd a Magyar Kupa negyeddöntőjében a megyeszékhelyiek nyertek egy találattal (12–11). A minimális különbségek jelentette sorminta a visszavágón szakadt meg, ahol a népligeti zöld-fehérek 14–12-re diadalmaskodtak. Az MK-sorozat négyes döntőjét jelentő találatot fél perccel a vége előtt szerezték a fővárosiak, vagyis ezt az ütközetet is a végletekig kiélezték a felek.

Mindezeket csak azért rögzítjük, mert így még jobban szemléltethető, hogy mennyire azonos szintet képvisel egymással a két társaság. A tabellán is ez látható, ugyanis mindössze három pont a különbség, vagyis egyetlen összecsapás a Fradi előnye a negyedik helyet illetően, ami hamarosan nagy jelentőséggel bírhat.

A bajnokság lebonyolítása legalábbis nem változott a tavalyihoz képest, az alapszakasz első két helyezettje rögtön az elődöntőbe jut, a harmadik a hatodikkal, míg a negyedik az ötödikkel játszhat hét pontig tartó párharcot a maradék két továbbjutó helyért. Jelen helyzetben arra van a legnagyobb esély, hogy ebben a csatában is Eger–Fradi csörté(ke)t láthat majd a közönség. Amennyiben ez így lesz, a IX. kerületiek pillanatnyilag 3–0-ra vezetnek, mert nyerni tudtak a Bitskeyben, és, ha ma is így tesznek, akkor 6–0-ra alakul az állás, ráadásul hazai környezetben kezdve a párharcot, ez több mint komoly előnyt jelentene az FTC-nek. Ezért is fontos, hogy pontot, lehetőleg pontokat tudjanak szerezni a ma Horváth Annáék, mert egy sikerrel nemcsak az alapszakasz negyedik helyének megszerzésére lenne remek esélyük, de ezáltal az elődöntőről szóló párharcot is saját otthonukban kezdhetnék.