Füzesabonyban minden csapat kapott szponzort

A Ferencvárosnál bevezetett módszer adta a mintát.

Jelentős sportdiplomáciai sikerként élte meg a Füzesabonyi SC ügyvezetője, hogy több mint egy tucat helyi vállalkozót sikerült a szakosztály szolgálatába állítani. Petővári József áldozatos munkája egyre inkább gyümölcsözni látszik.

– A nyüzsgő sportélet mozgatórúgói a gyerekek. Hol tart a helyi utánpótlás-nevelés?

– A 2018/19-es szezonban tizennégy korosztályos együttest versenyeztetünk – válaszolt Petővári József. – A hét lány és hét fiú csapatban 164 igazolt játékosunk van, ami egyedülálló az egyesület történetében. Utánpótlás-igazgatóként Fügedi Csaba vezetésével ehhez minőségi szakember gárdát sikerült kialakítani.

– A versenyeztetésük vélhetően nem kis terhet ró a szakosztályra. Hogyan tudják ez megoldani?

– A Ferencvárosnál bevezetett módszer mintájára valamennyi utánpótlás-csapat mellé igyekeztünk névadó szponzort találni, amely hajlandó részben fedezni a gárda költségeit. Amikor közöltem a helyi vállalkozókkal, miről lenne szó, egybehangzó válasz érkezett: Jóska, erre adunk! Első szóra sikerült megnyerni őket, amiért rendkívül hálás vagyok. Ezen túlmenően pedig szintén szívet melengető, hogy folyamatosan érdeklődnek is a csapatuk iránt.

– Hallva ezeket a szavakat, lassan önök is ott tartanak, hogy túlnőnek az infrastrukturális lehetőségeken. Fennáll ez a veszély?

– Igen, nagyon is! A megye számos klubjához hasonlóan mi is küzdünk teremgondokkal. Hiába működünk együtt a helyi oktatási intézményekkel, egyre nehezebb az edzések időpontjait összehangolni.

