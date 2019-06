Füzesabonyi SC: a U17-es gárda öt tagja a felnőtteknél

Gál Dániel és Szeredi Dávid végigjátszotta a mecset.

Minden valószínűség szerint a 2018/19-es megyei I. osztályú bajnokság mezőnye legfiatalabb gólszerzőjeként lehetett gratulálni Báder Szebasztiánnak. A Füzesabonyi SC 16 éves futballistája a Borsodnádasd elleni idényzárón (2–5) volt eredményes, ahol az FSC U19-es és U17-es ifjaival állt ki.

– Az U17-es csapatból Gál Dániel (2002-es születésű) és Szeredi Dávid (2002) végig játszotta a meccset, míg Berki Zsolt (2003), Petyus Krisztián (2003) és Báder Szebasztián (2003) csereként állt be. Közülük utóbbi játékos gólt is szerzett. Az utolsó tizenhárom percet a pályán együtt töltve fejezték be – világította meg a korosztályos gárda edzője, Báder János.

Az abonyiakat ez alkalommal a 19 évesekkel foglalkozó szakvezető, Szamosi Zsolt vezényelte, miközben a felnőtt gárda csapatépítő program keretében a Balatonnál élt a kikapcsolódás adta lehetőséggel.

A játékosként a Ferencvárosi TC-ben is szerepel Báder János csütörtök délután egykori klubjánál vesz részt barátságos mérkőzésen. A Népligetben a Fradi Lisztes Krisztián irányította korosztályos együttese jelentett az ellenfelet a füzesabonyiaknak.