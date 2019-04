Góllal mutatkozott be Dániában a gyöngyöshalászi légiós

A Ferencvárosi FC-ből igazolt a 3. ligás csapathoz.

A Frederikssund IK–Lynge-Uggeløse IF (1–4) mérkőzésen góllal mutatkozott be 3. ligás dán csapatában Bódi Balázs. A Gyöngyöshalászról származó 25 éves játékos szerepelt már Szlovákiában a 4. ligás diószegi együttesben (FK Slavoj Sládkovičovo) is, a Frederikssund IK gárdához pedig idén csatlakozott, méghozzá a Ferencvárosi FC-ből.

– Feleségemmel elhatároztuk, hogy más országban, Dániában kezdünk új életet – magyarázta a Gyöngyöshalász SE, Gyöngyösi AK és Atkári SE korábbi labdarúgója. – Március 11-én költöztünk a skandináv országba, ahol munkalehetőséget kaptunk. A labdarúgást nem akartam magam mögött hagyni, ugyanis a feleségem mellett a futball a másik szerelmem. Több csapattal is felvettem a kapcsolatot, szóba jött 2. ligás klub is, de hogy rendszeres játéklehetőséghez jussak és fejlődjek, a Frederikssund IK alakulata tűnt a legjobb megoldásnak. A kikötőváros csapatánál nagyon gyorsan befogadtak, az edzői stáb rendkívül segítőkész. A kommunikációval különösen nincs probléma, mert a dánon kívül az angol a második nyelv, amelyet sokan értenek és beszélnek.

Bódi Balázs az átigazolási procedúra miatt egyelőre a klub második számú társulatában futballozik, az első csapathoz a következő szezonban csatlakozhat.

– Az a célom, hogy minél többet hozzak ki magamból és amíg itt játszom, türelmes leszek, segítek a második csapatnak. Az első gólom szöglet után született, a levegőben védő mellől sikerült a hosszú sarokba fejelni a labdát. Remélem, jövő héten a győzelem is meglesz – mondta a légiós, akiről a következőképpen vélekedik a Frederikssund IK edzője, Malthe Møller.

– Nagyon örülünk, hogy Balázs csatlakozott hozzánk. Eddig ígéretes játékot mutatott, és örömteli a személyisége. Nagyszerűen illeszkedik a klub kultúrájához és csapattársaihoz. Amiatt csalódottak vagyunk, hogy a papírmunka miatt még nem lehet tagja az első keretnek, de várjuk, hogy ez a probléma megoldódjon, és szívesen látjuk majd ott is – erősítette meg a tréner.

