Gólok, ipari mennyiségben a gyöngyösi fiataltól

A megyei utánpótlás bajnokságnak tavasszal úgy indult neki Szabó Csaba, hogy az őszi szezon gólvadászai közül ő a legeredményesebb. Az Energia SC Gyöngyös 16 éves csatára 46 gólt termelt az U17-es gárdát erősítve.

A mátraaljai futballista Soltész Sándor edző keze alatt hozott ki magából ilyen teljesítményt. A tréner korábban is adott góllövésben ennyire erős büszkeséget szűkebb hazánknak. Szabó Csaba a 46-os találatszámmal országosan a hetedik legeredményesebb góllövőlista-vezető minden korosztályt és az összes bajnokságot vizsgálva. Megelőzte a megyében a már több szezonban legjobb Lakatos Martint (Felsőtárkány SC), aki ugyanebben a sorozatban 42 gólt ért el. A versengésbe nem számított bele, de Szabó nemcsak korosztályában vette fel a kesztyűt, hanem az U19-es bajnokságban is, ahol további tizenegyszer zörgette meg az ellenfelek hálóját. Az említett vetélytárs ugyanitt 19 gólt jegyzett. A gyöngyösi játékos az U19-es gárda edzéseire jár, ahol Kiss István tréner utasításait követi. Ezen kívül az U18-asoknál az I. osztályban ősszel harmadik futsalcsapat 32 gólos hőse is.

– Középpályás vagyok, most először ebben a bajnokságban kerültem fel csatár pozícióba, ez lehet az egyik ok, hogy ennyi gólt szereztem – fogalmazott Szabó Csaba. – A társaktól jó labdákat kaptam, s ha helyzetbe kerültem, jobbára sikerült értékesíteni a helyzeteket. Sokat jelent az U17-ben, hogy az U19-ben is játszok, ugyanis ott nagyobbak ellen küzdök, gyorsabb a játék, több és nagyobb a kihívás. Fontos a pontosabb passz, jobban oda kell tenni magam. Ezek előnyt jelentenek.

Az Egercsehi elleni győzelem (30–1) során 11 gólt vállalt, ebben az idényben ez volt a legtöbb egy találkozón, de egész életében is.

– A mélységi labdákat megfutottuk, kijátszottuk az ellenfeleket, majd helyzetbe hoztuk magunkat, s a ziccereket mind értékesítettük – sztorizott a gólkirályjelölt. – Akadt távoli lövésem is, azt 25 méterről bombáztam be. Adódott akciógól szélső beadásból, de akadt egyéni szóló végén történő kapuba préselés is.

Elöl nemcsak befejező, hanem szélső és előkészítő szerepben is játszott. Kialakítja a helyzetet magának, amihez kiváló cselezőképességét használja. Erőssége még a jobbal és ballal történő játék és lövés. Középpályán a párharcokban sokszor győzedelmeskedik. Jók az „ütközői”.

– Szeretnék megfelelni az edzőknek és a csapatnak – folytatta Szabó. – Fejben eldöntöm, miként állok egy meccshez. Biztatom magam, így készülök, miközben az edzők sarkallnak. Számítanak már arra, hogy góllövés várható tőlem. Ám, ha látom, hogy más valaki jobb helyzetben van, akkor neki tálalom fel a lehetőséget.

Szabó Csaba az Energiában kezdett focizni első osztályosként, Öcsi, alias Kiss István fedezte fel, majd kisvártatva leigazolta a GYAK. A fizikuma megerősödött, jó csapatok ellen, a komoly munka eredményeként sokat fejlődött.

Visszatérve az Energiához, ha egy napon adódik az U17-es és az U19-es gárda mérkőzése, akkor eldöntik a trénerek, melyikben játszik. Az U17-es csapat harmadik félévkor, de ha nem kellene a gólvágónak feljátszania, első helyen tanyázna a gárda.

Szabót a tizenötödik születésnapján a felnőtteknél a kispadig juttatta Nagy Gábor vezetőedző, azonban ez csak egy meccs erejéig tartott. A jelenlegi hozzáállás miatt újból megkapta a behívót az első csapatba és örömmel vállalta a kihívást. A szülők és a csapattársak is bíznak benne, hogy talán rálelt az általa keresett jó útra.

Az édesapa, aki szintén Szabó Csaba névre hallgat, korábban a Gyöngyösi AK utánpótlásában játszott. Így természetes tőle, hogy kijár fia meccseire. Az ifjabbik Szabó barátnője ugyancsak elmaradhatatlan része a találkozóknak. Cikkünk főszereplője szerint kifejezetten motiválja jelenléte. A gólkirálynak tizenhárom és tizenöt éves testvére van, akik kicsiként szintén labdarúgók voltak.

A gyöngyösi József Attila Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium festő tagozatos diákjának közel jó a tanulmányi átlaga. A testnevelés és a matematika a kedvence.

– Apának vannak lovai, így sokat szoktunk lovagolni. Rengeteget segítek neki a lipicai lovak tartásában. Hintóban is hajtjuk őket, a jövőben pedig apa versenyezik is majd velük. A kedvenc lovam Dolly. Annyi biztos, hogy a lóval való kapcsolat megnyugtat. De az is, hogy a piros szín feltüzel – hallhattunk a labdarúgópályán nagy babérokra törő Szabó Csabától.