GYAK: a legkisebb gondot az összeállítás jelentette

Török János elmondta, miként szeretne nekivágni a tavaszi idénynek.

A gyengén rajtolt, majd szezon közben edzőt váltott Gyöngyösi AK NB III.-as csapata bravúros győzelemmel zárta az idényt a Keleti csoport 12. helyén. Török János vezetőedző elmondta, mi jelentette számára az idény során a…

– …legnagyobb kihívást edzői szempontból?

– Elhitetni a játékosokkal, hogy nem lettek rosszabb futballisták, mint az előző idényben, megütik az NB III.-as szintet, és tudnak győzni. Sokszor kértem tőlük, hogy higgyenek magukban, ez a kulcs a sikerhez.

– …legjelentősebb feladatot a csapat számára?

– Megőrizni az NB III.-as tagságot. Megszilárdítani a helyünket, stabilan tartani a 10–12. helyet.

– …legtöbb munkát az edzéseken?

– Mivel nagyon sok sérülés hátráltatott bennünket, nem tudtuk azt a minőségű edzésmunkát végezni, amit szerettünk volna. Gyakran fordult elő hogy csupán nyolc–tíz játékossal kellett gyakorolni és arra ügyelni, hogy a hétvégén ki tudjunk állni.

– …legjobb meccset?

– Az utolsó fordulóban Sényőn elért 5–4-es győzelem során az első félidőben szemkápráztatóan játszott a csapat. Mindenki kihozta magából a maximumot, amihez az is hozzájárult, hogy egy héttel korábban fájó vereséget szenvedtünk Nyírbátorban és mindenképpen javítani akartunk.

– …leginkább figyelemre méltó eredményt?

– A 10. fordulóban a Tállya ellen elért 3–1 jelentette az első győzelmet, ami nagy lökést adott a csapatnak.

– …leggyengébb teljesítményt?

– Sajóbábonyban simán győznünk kellett volna, ehhez képest a hazaiak egyszer jöttek el a kapunkig és egy góllal győztek. Hiába képviseltünk nagyobb játékerőt, mégis kikaptunk.

– …leggyorsabban felejtendő eseményt?

– Két ilyen is eszembe jut. Az egyik a DVTK II elleni meccs, amikor a 94. percben úszott el a győzelem és zárult 2–2-es eredménnyel a meccs, a másik pedig a nyírbátori mérkőzés, ahol a 91. percben talált be a hazai csapat és nyerte meg a találkozót.

– …legszebb megmozdulást egy játékos részéről?

– A DVTK II vendégeként rendezett összecsapáson Lizák Bence 22 méteres, ballábas lövése nyomán elért gólt sorolnám ide.

– …legkeserűbb pillanatot?

– Muszáj megint Nyírbátort említenem, mert egy agyonnyert meccs ment el, amely után napokig nem aludtam, annyira bosszantott az eset.

– …legrosszabb időszakot?

– A szezon első része nagyon nem úgy alakult, ahogy azt előzetesen terveztük. Ebben közrejátszott sok minden, leginkább persze az, hogy későn állt össze a társaság és az első kilenc forduló során csupán négy döntetlent tudtunk elérni.

– …legkisebb gondot?

– A csapat összeállítása jelentette. A sok sérült miatt majdhogy nem az orvosi stáb döntötte el, ki léphet majd pályára a hétvégén.

– …legvitatottabb játékvezetői ítéletet?

– Újra a nyírbátori meccsre utalok, amikor is a kiugró Dávid Róbertet ketten rántották le a félpályánál, de a játékvezető nem fújta le a szabálytalanságot, hanem továbbot intett, aminek kapott gól lett a vége 91. percben…

– …legjobban szeretne?

– Tizennyolc egészséges játékossal nekivágni a tavaszi idénynek, és minél előbb bebiztosítani a bentmaradást. Mivel a közvetlen riválisok közül csak az SBTC-hez kell utaznunk, a többiek hozzánk látogatnak, saját kezünkben van a sorsunk. Ezért lenne jó két–három játékossal megerősíteni a keretet, hogy ezt a célt el tudjuk érni.

Hét forduló után következett a vál(t)ás

Az idén tavasszal Labancz Róbert helyére érkezett Csank Jánossal kezdte a Gyöngyösi AK csapata a 2018/19-es ­bajnoki évet, ám a magyar válogatott korábbi szövetségi kapitányával csak az őszi szezon feléig tartott a kapcsolat. A két döntetlent és öt vereséget felvonultató első hét fordulót követően ugyanis a GYAK vezetése „a klub anyagi helyzetére való tekintettel” megköszönte Csank mester addigi munkáját. Török János így segítőből előlépett vezetőedzőnek. Irányításával az együttes kilenc mérkőzésen négy győzelmet és két döntetlent ért el három vereség mellett.

Laurinyecz vezet

A csapat ősszel lejátszott 16 bajnoki mérkőzésén nyolc játékos talált a kapuba.

9 GÓLOS: Laurinyecz Ákos

3 GÓLOS: Dávid Róbert, Gergely Péter

2 GÓLOS: Forgács Péter, Tarnai Dániel

1 GÓLOS: Fehér Imre, Lizák Bence, Niedermüller Ákos

A Keleti csoport állása

1. Szolnok 16 12 2 2 36–13 38

2. ESMTK 16 11 3 2 22–9 36

3. Jászberény 16 10 1 5 39–21 31

4. Füzesgyarmat 16 9 3 4 25–10 30

5. Putnok 16 9 2 5 27–21 29

6. Sényő 16 7 5 4 29–22 26

7. Debreceni EAC 16 7 3 6 29–24 24

8. Nyírbátor 16 7 3 6 22–21 24

9. Tiszaújváros 16 6 4 6 29–23 22

10. Tállya 16 6 4 6 22–23 22

11. Eger SE 16 5 5 6 16–17 20

12. Gyöngyösi AK 16 4 4 8 23–33 16

13. Sajóbábony 16 4 1 11 15–37 13

14. DVTK II 16 3 2 11 14–34 11

15. SBTC 16 2 4 10 15–34 10

16. Cigánd 16 2 2 12 13–34 8

Pályaválasztóként

11. Gyöngyösi AK 8 3 2 3 12–15 11

Vendégként

13. Gyöngyösi AK 8 1 2 5 11–18 5

