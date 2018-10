GYAK: hatpontos győzelemmel köszöntöttek

Hovanecz Máté beugróként segített Gyöngyösön.

A Pest megyei női 3/4 pályás bajnokság Keleti csoportjának 6. fordulójában:

GYÖNGYÖSI AK–JÁSZBERÉNYI FC 3–0 (3–0)

Gyöngyös. V.: Koren Tibor.

GYAK: Fehér F. – Bátori, Buda, Póti, Rácz P., Erdős, Fülöp, Gutyina. Cserék: Patkó, Lakatos N., Lizák, Tóbik, Czvetkó, Báthy, Hornyák, Kiss E. Edző: Ecsegi Zoltán.

GÓL: Tóbik (9.), Buda (12., 37.)

A berényiek elleni rangadó gyöngyösi részről „hatpontosnak” számított, ahol a hazaiak ragyogó játékkal már az első félidőben eldöntötték a találkozót. A főpróba ezzel jól sikerült az újabb hazai rangadóra, a Tóalmás elleni mérkőzésre, ahol a mátraaljaiak törleszthetek az ott elszenvedett vereségért.

ECSEGI ZOLTÁN: – Nagyon készültünk a mérkőzésre, ugyanis a győzelemmel hatalmas lépést tehettünk céljaink eléréséhez. Maximális koncentrációval és fegyelmezettséggel már az első félidőben eldöntöttük a mérkőzést. A második félidőben az eddig kevesebb szerepet kapó játékosok is többet játszottak, győzelmünk egy pillanatig sem forgott veszélyben. A Jászberényt oda-vissza megverni hatalmas fegyvertény. Ezzel a győzelemmel is szeretnénk nagyon boldog születésnapot kívánni, szakosztályvezetőknek, Belkovivcs Béla bácsinak!

A leány U16-os HNP Északkeleti csoportjának 4. fordulójában:

GYÖNGYÖSI AK–VÁRDA LA 9–0

A Várda LA kérte a pályaválasztói jog felcserélését, mivel náluk nem volt pálya a mérkőzés lejátszására. Így a GYAK fogadta nyírségieket, de a találkozó így is fél órával később kezdődött, mivel az MLSZ nem küldött játékvezetőt. A hazaiak ezúton is köszönik a Heves megyei Játékvezetői Bizottság elnökségi tagjának, Rozsnaki Gábornak a szervezésben nyújtott segítséget és a fiatal tehetséges játékvezetőnek, Hovanecz Máténak, aki első hívó szóra jött mérkőzést levezetni. Így teljesen hivatalos mederben került lejátszásra a mérkőzés, amelyet simán megnyertek vendéglátók a helyenként jól játszó várdai csapat ellen.

PAPP GÉZA, a gyöngyösiek edzője: – Köszönet Béla bácsinak a gyors intézkedésért, hogy a mérkőzést le tudtuk játszani. A játékvezető működésével az ellenfél vezetői is elégedett voltak, hogy nagy különbségű győzelmet arattunk. A lányok nagyon jól játszottak és ez biztató a szombati Cigánd elleni rangadó előtt.