Gyémántok Gyöngyösről az NB I-be

Ki és mi áll a siker mögött? A sikert ebben az esetben az jelenti, hogy gyöngyösi nevelésű játékosként a 18 éves Szabó Alex és a 17 esztendős Németh Dániel a Budapest Honvéd színeiben bemutatkozott az NB I.-ben. Magas küszöböt léptek át a fiatalok, akiket az eddig vezető úton szakemberek sora pallérozott.

Németh Dánielt a Gyöngyösi Sportiskola ovifoci programjában Pintér Tibor testnevelő-edző ismertette meg a sportág alapjaival. A GYSI-ben 7–13 éves korosztályú gyerekek képzésével foglalkoztak, utána a játékosok a Gyöngyösi AK utánpótláscsapataiban folytatták pályafutásukat.

– Ahol a 2003-as születésű gyerekekkel elindultunk, ott mindig érmet szereztek a gyerekek és a gólkirályi címet nagyrészt Németh Dániel hódította el – mondta Nagy-György Gábor, Dani egykori edzője, egyben a Honvéd-MFA gyöngyösi régióvezetője.

– Két év múltán ismét Pintér Tibor kolléga kapta a korosztály irányítását, majd újabb két év elteltével Molnár Zoltán vette át a gárdát. A kiemelkedő teljesítményt nyújtó Dani a legjobbak között is kivívta a szakemberek elismerését. Ennek eredményeként a DVTK leigazolta és az NB I.-es kiemelt bajnokságban szerepelve a diósgyőrieket segítette úgy, hogy szinte minden bajnoki mérkőzésen a kapuba talált.

A Honvéd-MFA akkori általános igazgatójaként Herczeg Vince azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy beszéljek Dani szüleivel, lenne-e kedve a Honvéd akadémiáján folytatni pályafutását. A megbeszélések és egyeztetések után Dani csatlakozott a Honvéd-MFA kötelékéhez. Akkor a Gyöngyösi AK már hivatalosan is a kispesti akadémia régiós partnerének számított, így a kezdeti lépéseknél hatalmas segítséget jelentett a játékosnak Vatai Attila régióvezető támogatása és segítsége.

Szabó Alexre Molnár Zoltán figyelt fel. A jászárokszállási fiatal a JVSE-nél Papp Tamás vezetésével futballozott, majd a GYAK-hoz igazolt.

– Az akkori U13-as csapatban Molnár kolléga irányításával Alex fejlődése emelkedő pályára állt – folytatta Nagy-György Gábor, aki az U15-ös korosztály edzőjeként pallérozta a csapatot.

– A kiemelt II. osztályban magabiztosan nyertük a bajnokságot, az aranyéremhez Alex több mint 20 góllal járult hozzá. Nem is csoda, hogy a nyári felkészülést már a GYAK felnőttcsapatánál, Labancz Róbertnél kezdte a fiatal. Az akkor még csak 15 éves ifjú az U17-es gárdában szerepelt, miközben a felnőttcsapattal edzett heti négyszer.

Az iskolai elfoglaltságai mellett D. Kuzbelt Hilda igazgató asszony engedélyével a délelőtti testnevelésórák helyett Molnár Zoltán egyéni képzést tartott neki. A felnőttcsapatban csak azért nem mutatkozhatott be, mert akkor még nem töltötte be a 16. életévet. A Honvéd-MFA rajta tartotta a szemét Alexen, miközben Gyöngyösön a felnőttcsapat irányítását az egykori szövetségi kapitány, Csank János vette át. Nála mutatkozott be az NB III.-ban 2018 tavaszán.

Közben ajánlásomra Preisinger Sándor szövetségi edző behívta az U16-os válogatotthoz, majd a nyáron aztán a kitartó kérő, a Honvéd-MFA akadémia játékosa lett Alex. Beilleszkedésben sokat segített neki Németh Dániel és Fazekas Lóránt, akinek külön gratulálok, mert Békéscsabán élete első NB II.-es mérkőzését játszotta kezdőként. Lóri is a 2002-es korosztályú csapatunk egyik tehetséges játékosa volt, hasonlóan Bódi Milánhoz, Fodor Balázshoz, Márkus Marcellhez és Béla Sámuelhez, akik továbbra is a klubunkat erősítik – zárta szavait Nagy-György Gábor.

Fiatalból 36, percből 1600

Az NB I. 9. fordulójában, kilenc együttesben összesen harmincan (!) kaptak lehetőséget a 2000. január 1-jén, vagy azután született magyar fiatalok közül, és csaknem 1600 percet töltöttek a pályán; ráadásul tizenketten ezúttal debütáltak az élvonalban.