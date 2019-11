Gyöngyös: a farkasok feladták a leckét a szegedieknek

Negyven percen át vezetett, végül három góllal maradt a BL-résztvevő szegediek otthonában a gyöngyösi együttes.

A férfi NB I. 9. fordulójában:

MOL-PICK SZEGED–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS 31–28 (15–19)

Szeged, 1200 néző. V.: Rontó, Szanyi

SZEGED: Mikler, Alilovic, Nagy M. – Maqueda 5, Stepancic 1, Kallman 2, Sigurmansson 1, Canellas 4, Henigman, Gaber 1, Sostaric 9 (6), Bánhidi 2, Kasparek 2, Bombac 1, Rosta M., Zsitnyikov 3. Edző: Juan Carlos Pastor.

GYÖNGYÖS: Tóth M., Gödör – Papp B., Urbán, Németh T. 1, Sipeki 4, Varsandán 4 (2), Ubornyák 1, Hegedűs 3, Gábori, Duris 2, Vilovszki 3, Gerdán, Herceg 7, Markez 3, Újvári. Edző: Konkoly Csaba.

Kiállítások: 8, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 6/6, ill. 2/2.

JUAN CARLOS PASTOR: – Nagyon rosszul kezdtük a meccset, a védekezésünk és a kapusteljesítményünk is gyenge volt, amit a 30 perc alatt kapott 19 gól jól mutat. Az első félidő végén kezdtünk jobban játszani, a második félidőben pedig a kapusteljesítményünk és a védekezésünk is sokat javult, és ezért tudtunk nyerni.

KONKOLY CSABA: – Fantasztikusan kezdtünk, a Szeged minden védekezési taktikájára tudtunk válaszolni, a játékosaink nagy taktikai fegyelemmel játszottak. Egy kicsit elfogytunk az első félidő végére, de igazából a második félidő elején követtünk el olyan hibákat, amelyeket kihasznált a Szeged. Nem szeretünk veszíteni, de most mégis elégedettek lehetünk.

Sajtótájékoztató: MOL-PICK SZEGED – @Gyöngyösi Kézilabda Klub 31-28 (15-19)K&H liga 9. forduló#sajtótájékozatató #győzelem #victory #szépvoltfiúk #molpickszeged #csakelőre #kékek #khkezilabdaliga #szeged #gyöngyös #kézilabda #handball #tippmix Közzétette: MOL-PICK SZEGED Kézilabdacsapat – 2019. november 5., kedd

