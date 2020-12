Gyöngyös dupla meccs helyszíne lesz szombaton

A Komló az idei öt idegenbeli fellépésén egyetlen pontot sem szerzett.

A férfi NB I. 18. fordulójának mérkőzése:

HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS (5.)–KOMLÓ (7.)

Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, zárt kapuk mögött, szombat, 18.00. V.: Altmár K., Horváth M.

A mátraaljaiaknak elmaradt hétközben a budakalászi találkozó, míg a baranyaiak a Balatonfüred elleni mérkőzésüket voltak kénytelenek későbbre halasztani. Mindkét csapat egy hete játszott utoljára, a Gyöngyös Veszprémben 26–25-re, a Komló Tatabányán 30–24-re kapott ki.

Konkoly Csaba edző együttese annak ellenére is esélyesként lép pályára, hogy combizom-húzódás miatt a jobbátlövő Papp Bence továbbra is harcképtelen. A gyöngyösieket emellett az is bizakodással töltheti el, hogy a Komló az idei öt idegenbeli fellépésén egyetlen pontot sem szerzett. A baranyaiak utoljára 2017. márciusában nyertek (26–25) a Dr. Fejes András Sportcsarnokban.

A férfi NB I/B Keleti csoportjának 11. fordulója:

HATVANI KSZSE (8.)–ÓZDI KC (1.)

Gyöngyös, Dr. Fejes András Sportcsarnok, zárt kapuk mögött, szombat, 14.00. V.: Sándor, Szikszay.

A listavezetővel szemben, gyöngyösi albérletben zárja a 2020-as naptári évet a Zagyva-parti gárda. A mátraaljai városban a Nyíregyháza ellen két hete 34–28-ra nyertek Bali Richárdék, így a helyszín akár jó előjel is lehet a hatvaniaknak. A pontok sorsáról azonban vélhetőn nem ez, sokkal inkább a napi forma határoz. A hullámzóan teljesítő hatvaniaknak intő jel lehet, hogy a borsodiak legutóbb szeptember 18-án, Kecskeméten szenvedtek vereséget.