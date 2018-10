Gyöngyös–Eger: védekezés lehet a kulcs

A Eszterházy SC női csapata debreceni vendég.

Gyöngyösön rendezik a 2018/19-es férfi NB I. első megyei rangadóját. Az esélyekről, illetve a mérkőzést megelőző hangulatról a két vezetőedzőt kérdeztük.

– Mire helyezték a hangsúlyt a heti munka során?

KONKOLY CSABA (HEDO B. Braun Gyöngyös): – Elsősorban magunkkal foglalkoztunk. Reálisan értékeltük a múlt heti balatonfüredi mérkőzést, megbeszéltük a tapasztalatokat, majd igyekeztünk kellően felkészülni az új kihívásra. A megszokott mederben zajlott a heti munka.

TÓTH EDMOND (DVTK-Eger): – A Vecsés elleni győzelmet követően nem sok időt hagytunk a regenerálódásra, a pénteki bajnoki találkozó előtt igyekeztünk mielőbb munkához látni. Ismerjük a gyöngyösiek erényeit, ezekből próbáltunk a lehető legalaposabban felkészülni.

– Mi határozhatja meg a találkozó alakulását?

KONKOLY CSABA: – Hazai környezetben játszunk, ezt feltétlen szeretnénk kamatoztatni. Ugyanazzal az elszántsággal és győzni akarással futunk ki a pályára, mint az eddigi találkozók során. A labdaszerzésekből induló lendületes támadásvezetés fontos része a játékunknak, ezúttal is ebben bízunk.

TÓTH EDMOND: – Rendkívül stabil védekezéssel rendelkező, jól szervezett csapat a Gyöngyös, amely egyértelműen a gyors lerohanásokra alapoz. Kellően bő kerettel rendelkeznek ahhoz, hogy szükség esetén változtatni is tudjanak, s folyamatosan frissek legyenek. Nálunk szűkösebbek a variációs lehetőségek, mi más módon igyekszünk érvényesülni.

– Kit tart az ellenfél legveszélyesebb játékosának?

KONKOLY CSABA: – Leginkább Rolandas Bernatonis játékát emelném ki. A litván balátlövő amellett hogy rendkívül gólerős, a beállóst is remekül hozza helyzetbe, így körülötte egy percre sem lankadhat a figyelem. Tóth Edmond a mestere annak, hogy miként lehet a rendelkezésre álló keretből a legjobbat kihozni.

TÓTH EDMOND: – Nehéz lenne bárkit is említeni, hiszen a gyöngyösieknél minden poszton kiemelkedő képességű játékosok várnak bevetésre. Egységes, jól szervezett csapat benyomását keltik, bárki képes a vezérszerepre. Az elmúlt hetek sikerei kellő önbizalommal vértezték fel a játékosokat, rendkívül nehéz feladat előtt állunk.

– Óriási szurkolói várakozás előzi meg a találkozót. Mennyit érzékelnek ebből?

KONKOLY CSABA: – Inkább szakmailag közelítek a mérkőzéshez. Természetesen nem lehet érzelemmentesen a pályára lépni, de koránt sincs akkora jelentősége a találkozónak, mint amit úton-útfélen hallok. Szeretnénk megvalósítani az elképzelt taktikai elemeket, ami magával hozhatja a sikert, s akkor talán a szurkolói elvárásoknak is megfelelünk. Ez is egy mérkőzés, ahol győzelmi esélyeink lehetnek, ezt igyekszünk a pályán megvalósítani. Nem szeretném, ha túl nagy terhet tennénk a srácok vállára.

TÓTH EDMOND: – Megyei rangadóról beszélünk! Természetes, hogy nagy az érdeklődés, ilyenkor felerősödnek az érzelmek és ebben a környezetben a játékosok is szeretnének többet mutatni. Az elmúlt években is nagyon sokan elkísértek bennünket Gyöngyösre, most is ebben bízunk. A szurkolók rengeteg erőt adnak, s erre most is nagy szükség lesz.

Váltakozó sikerek a rangadóig vezető úton

Az egriek számára rögösebb út vezetett a megyei rangadóig, hiszen az élvonalbeli pontvadászat első négy fordulójában megmérkőztek az előző bajnokság dobogósaival, a Szegeddel (27–42), a Veszprémmel (22–41) és a Tatabányával (25–25), valamit a nyáron alaposan megerősített Ferencvárossal (18–30) is. Óriási bravúrnak számított a Tatabánya elleni hazai döntetlen, míg az eddigi egyetlen győzelmet az újonc Vecsés ellen (31–26), épp a legutóbbi játéknapon aratták Kiss Gergőék.

A gyöngyösiek három fordulón keresztül őrizték veretlenségüket, míg Csurgón utolérte őket a végzet (26–29). A gárda eddig mindhárom hazai mérkőzését győzelemmel zárta, előbb a Komló (32–22), majd a Cegléd (30–25) és a Budakalász (27–22) is pont nélkül távozott a Dr. Fejes András Sportcsarnokból. Vendégként Dabason zártak döntetlen (23–23) eredménnyel Urbán Egonék.

Kiegyenlített a két csapat örökmérlege

NB I.-es csapatként kilencedik alkalommal találkozik egymással a bajnokságban az Eger és a Gyöngyös. Az örökmérleg kiegyenlített: a mátraaljaiak két döntetlen mellett három alkalommal győztek, s a megyeszékhelyiek neve mellett is három siker szerepel. A gyöngyösiek azonban 2016. május 20. óta nyeretlenek az egriekkel szemben, az elmúlt években négy mérkőzést zárt veretlenül Tóth Edmond legénysége.

Irány Debrecen!

A női NB I. 6. fordulója:

DEBRECENI VSC (9.)–ESZTERHÁZY SC (14.)

Debrecen, péntek, 18.00.

V.: Hantos, Rózsahegyi.

Az öt mérkőzés után három ponttal álló debreceniek vendégeként játssza soron következő bajnoki mérkőzését az egri gárda. Az egyetemista lányok hat mérkőzés után továbbra is pont nélkül állnak, s ezúttal sem esélyesként utaznak a hajdúságiakhoz, ahol az ország egyik legfanatikusabb szurkolótábora előtt lépnek pályára.

