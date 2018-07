Gyöngyöshalászon új kézben az irányítás

Márkus Máté két meccsen öt gólig jutott.

A szakmai munka felelőseként immár Benus Ferenc vezényli a Gyöngyöshalász SE megyei I.-es csapatát. Az eddigi tréner, Hordós Dániel maradt a klubnál, mint ahogy jelentős változás a játékoskeretben sem történt. Ennek a legfőbb oka, hogy az elmúlt bajnoki évben negyedik helyen végzett együttes olyan pályaívre állt, amiben nem tartották fontosnak a komolyabb módosításokat.

– Érkezőről nem tudok beszámolni és távozóként is csak a Herédre igazolt Tóth Máté neve említhető – fogalmazott a legutóbb Nagyrédén szakosztályvezetői teendőket ellátott Benus Ferenc, aki korábban dolgozott a Gyöngyöstarján, a Gyöngyösi AK, a Gyöngyöspata és az Atkár csapatánál is. – Örömmel mondhatom, hogy súlyos sérüléséből felépült és már az edzéseket is elkezdte Horváth Viktor, mint ahogy a fiatalokkal sincs gond, ugyanis ahogy eddig, úgy a jövőben is bátran számíthatunk Bartha Balázs (19), Szilágyi Erik (18) és Hovanecz Máté (18) játékára. A célkitűzést illetően az első hat hely valamelyikén szeretnénk végezni, ehhez rendelkezésre állnak a személyi és a tárgyi feltételek. A munka folyik, bízunk a jó teljesítményben.

A halásziak első felkészülési mérkőzésükön 5–4-re győztek a gyöngyösi Energia SC vendégeként (gól: Márkus 3, Kiss I., Csomor 1–1), majd a markaziak kapujába is ennyiszer találtak be. Sőregi Zoltánék szerdán Jászárokszállás (18.00), vasárnapig pedig Héhalom csapatát fogadják (18.00).

A legutóbbi felkészülési mérkőzésen:

GYÖNGYÖSHALÁSZ–MARKAZ FC 5–3 (1–2)

Gól: Márkus 2, Soltész, Fülöp V., Molnár A., ill. Tóth I. M. 2, Szabó Zs.