Gyöngyösi AK: 146 NB I-es meccset játszott játékos érkezett

Futballistaként és edzőként számítanak a hatvani illetőségű labdarúgóra.

Az NB I-be lépett Budafoki MTE jelentette Gohér Gergő legutóbbi klubját. A hatvani származású 33 éves futballistától a nyáron azonban elköszönt az élvonalban újonc gárda vezetése, mint ahogy azt történt több társával is – írtuk július 22-én. Az elmúlt 14 évben – sorrendben – Szolnokon, Diósgyőrben, a Bp. Honvéd, a Bp. Honvéd II., a DVTK, a Puskás Akadémia, a Soroksár, a Mezőkövesd és Budafoki MTE gárdájában szerepelt játékos akkor még nem tudta, merre vezet az útja, de – ahogy mondta – bízik abban, lesz olyan klub, ahol számítanak a rutinjára.

Nos, ez a Gyöngyösi AK.

„Gohér Gergő ma edzésbe állt, innentől a Gyöngyösi Atlétikai Klub csapatát erősíti. Ráadásul két fronton is, mert a 33 éves labdarúgó nem csak játékosként, de utánpótlásunk edzői gárdájában is szerepet kap” – szerepel az egylet honlapján tegnap közölt írásban, ahol szólnak arról is, hogy „Gergő nálunk kezdte felnőtt pályafutását, hiszen a Fradi U19-es csapatából Gyöngyösre igazolt 2006. februárjában, és fél év alatt bizonyított, hiszen tőlünk az akkor is NB II-es Szolnok vitte el, majd többek között a Diósgyőr, Honvéd, Mezőkövesd csapatában játszott.”