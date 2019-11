Gyöngyösi AK: a szerencse nem állt nők mellé

A Pest megyei I. osztályú női háromnegyed pályás bajnokság 2. fordulójából pótolt mérkőzésen ikszeltek a mátraaljaiak.

KEREPESI SBE–GYÖNGYÖSI AK 1–1 (0–0)

Fót. V.: Pallai Pál (Fazekas).

GYAK: Patkó – Bátori, Báthy, Buda, Póti, Nagy-György H., Erdős, Lakatos, Hornyák. Cserék: Katona, Lizák, Nagy R., Spisák. Edző: Ecsegi Zoltán.

GÓL: Karikás (72.), ill. Lakatos N. (56.).

ECSEGI ZOLTÁN: – A tavalyi szezonban oda-vissza vereséget szenvedtünk a kerepesi együttestől, már csak emiatt is szerettünk volna jó eredményt elérni. A mérkőzés képe alapján gólokkal kellett volna nyernünk, de a rutintalanságunkat újfent könyörtelenül kihasználta a hazai csapat. Folyamatosan nyomást gyakoroltunk az ellenfélre, ám ez most kevésnek bizonyult a győzelemhez. Küzdöttünk, akartunk, sajnos azonban a mai napon a szerencse sem állt mellénk, így be kellett érnünk egy ponttal.

A bajnokság állása



Következik: Tárnok KSK–Gyöngyösi AK, november 10., vasárnap, 11.00