Gyöngyösi AK: az 1–8. hely a realitás

Ankéthoz méltóan aktív szurkolók az egyik, és – szóban – passzív játékosok a másik oldalon. A Gyöngyösi AK szezon előtti összejövetelén a drukkerek bátran megkérdezték mire kíváncsiak, a vezetők pedig tabuk nélkül válaszoltak.

– Az eredmény legfontosabb! – nyomatékosította Varga Attila. A Gyöngyösi AK szakmai igazgatója teljesen új elképzelés mentén kezdett el dolgozni az NB III-as klubnál, ahol Weisz Péter elnök személyében megfelelő partnerre talált. Egyértelmű és világos irányelvek adják a jelent és jövőt a lendületet vett GYAK-nál, ahol a múlt hagyatékának citálása helyett arra összpontosítanak, ami igazán fontos és meghatározó. Ennek szellemében nyilvánult meg a szakmát képviselő Varga, akinek gyöngyösi származásúként az átigazolásoknál helyi a kötődés fontos szempontnak számított, de nem a legfontosabb érvnek.

– A kiválasztásnál arra törekedtünk, hogy akik hozzánk kerülnek, alkalmasak legyenek a célul kitűzött feladat megvalósítására – utalt a döntési mechanizmusra a tréner. – A kötődésnek is nagy szerepet szántunk, ám azt nyugodtan mondhatom, kizárólag csak azért, mert valaki gyöngyösi, még nem jelent azonnali helyet a kezdőcsapatban. A teljesítmény ettől előrébb való. Aki idejött, annak áldozatot kellett vállalni, mert a keret mind a 19 tagjával megbízásos szerződést kötöttünk méghozzá 1+1 év időtartamra. Ez alatt értendő, hogy mivel délelőtt is tartunk edzéseket, aki nálunk szerepel, az csak erre összpontosítson. A fiatalokra, saját értékeikre külön ügyelve az a pont is bekerült a megállapodásba, ha időközben valamelyik ifjú szeretne máshová menni, akkor esetében a kivásárlási ár 1,8 millió forintra rúg.

A pro licences szakember aláhúzta: az edzők nem varázslók. Ha nincs türelem és bizalom, akkor eredmény se lesz. Ám minek van realitása annál a csapatnál, amely az előző évben megmenekült a kiesésétől, most pedig tíz, erősítést számító játékost igazolva vág neki az idénynek?

– A bajnoki cím megszerzése biztosan nem ebbe a kategóriába tartozik – felelte meg a kérdést Varga Attila. – Jómagam úgy vélem, az 1–8. hely valamelyike lehet a realitás. Ebből lehet építkezni, ha továbbra is van türelem és bizalom.

A felkészülés ötödik hetében járó gyöngyösiek taktikájával kapcsolatban azt sem rejtette véka alá a szakmai vezető, hogy védekezésben a 4–4–2-es hadrendet, támadásban pedig a 4–3–3-as formációt alkalmazzák majd. A séma tartalommal történő megtöltése persze a futballisták feladata, akiknél noha valamennyi posztra nincs két játékos, de 19-es keret lehetővé teszi a versenyhelyzet kialakítását, ami mindenkinek jót tesz.

Klubelnökként Weisz Péter az edzőmeccsek alapján úgy látja, hogy már most van saját stílusa, karaktere a gárdának. Az egylet első embere biztos alapokra támaszkodó, nyugodt évet vár, helyezésben pedig az 5–7. pozícióban gondolkodik.

– Komoly háttérmunka zajlott az elmúlt időszakban, hogy rövid távú terveink megvalósulhassanak, a hosszabb távot felölelő stratégiánk pedig elkezdődjön – szögezte le Weisz Péter. – Átalakítottuk a működést, többször egyeztettünk a legfőbb támogatónak számító önkormányzat felelős vezetőivel, nagyobb és kisebb szponzorainkkal, továbbá a például a Gyöngyösi Kézilabda Klubbal is. Előremutató tárgyalásokat folytattunk az MLSZ illetékeseivel tao-ügyben és fejlesztési kérdésekben. A játékoskeretre vonatkozóan azt tartjuk, hogy, aki itt játszik, az gyöngyösi. A szurkolók pedig olyan csapatot lássanak a pályán, amelyet a magukénak érezhetnek. Azzal, hogy felnőtt labdarúgás Kft.-be szervezve folytatja a működést, nem jelent gondot az utánpótlásnak. Utóbbira megvan a pénz, az első csapathoz viszont további szponzorok bevonása szükséges, ha a középtávú tervként megfogalmazott NB II-es tagságot szeretnénk elérni.

Szurkolói szavak

KÉVÉS TAMÁS, Gyöngyös alpolgármesterként elmondta, hogy az önkormányzati szerepvállalás a GYAK esetében immár kétszerese annak az összegnek, amit a Gyöngyösi Kézilabda Klub kap a várostól. Ez két évvel ezelőtt még jelentős mértékben másképp nézett ki.

CSULÁK TIBOR törzsszurkolóként örvendetesnek tartaná a helyi sportágvezetők összefogását, ami korábban jellemző volt a mátraaljai városban. A Kömlei Károly Sporttelep lelátóját 1974 óta pusztulófélben látja, ahol sem régi, sem új játékosnak nem jelent élményt a futballozás.

LEHOTAI IMRE egykori vezetőségi tag szurkolói kör létrehozására tett javaslatot, illetve a drukkerek és az elnökség közötti kapcsolattartás erősítését szeretné.

A GYAK NYÁRI ÉRKEZŐI

Bartha Roland (ESMTK)

Csoszánszki Dávid (Energia SC Gyöngyös)

Ladányi Patrik (Duna Aszfalt-Tiszakécske)

Makovics Bence (ESMTK)

Nádudvari Alex (Kecskeméti TE)

Nagy Richárd (ESMTK)

Odrejó Tamás (SZEOL SC)

Sári Csaba (Jászárokszállás)

Simó Csongor (Csenger FC)

Wild Tamás (Ceglédi VSE)