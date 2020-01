Gyöngyösi AK: kilenc játékos már elköszönt

A szakmai stáb és a játékoskeret továbbra is alakulófélben az NB III-as egyletnél.

Túljutott az idei első edzésen a Gyöngyösi AK csapata. Az NB III. Keleti-csoportjában 10. helyen álló együttes az új vezetőedző, Simon Antal irányításával látott munkához.

„A szakmai stáb és a játékoskeret még alakulóban, folynak az egyeztetések, illetve néhányan próbajátékra is jelentkeztek az edzésen” – szerepel a klub honlapján, ahol arra is kitérnek, hogy „Kozma Zsolt elnök úr – az elnökséggel egyetértve – ragaszkodik hozzá, hogy a keret nagyon nagy részét gyöngyösi, illetve Gyöngyös környéki játékosok adják, és ez jelenleg biztosítottnak látszik.” Hangsúlyozzák: a rutinra és a fiatalságra is szükség lesz tavasszal.

A már biztosan távozók

Ondrejó Tamás (Füzesgyarmati SK)

Wild Tamás (Kelen SC)

Ladányi Patrik (Tiszafüred VSE)

Markovics Bence (Dabas-Gyón FC)

Bartha Roland (BKV Előre)

Fehér Imre (Budapest Honvéd-MFA)

Nagy Richárd (?)

Simó Csongor (?)

Czéh Márton (?)