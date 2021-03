Gyöngyösi AK: nagyon kellett már a Csepelen elért győzelem

Hazai pályán vereséget szenvedett, vendégként viszont győzött a Gyöngyösi AK csapata a leány U19-es bajnokság Közép-Keleti csoportjának utóbbi két mérkőzésén.

A 13. fordulóban:

GYÖNGYÖSI AK–SOROKSÁR SC 0–2 (0–1)

Gyöngyös, zárt kapuk mögött. V.: Németh Gábor (Bálint, Krajczár).

GYAK: Patkó (Nagy F., 46.) – Szabó G. (Varga B., 73.), Nagy R., Czivinger (Bátori, 46.), Laczik, Tóbik, Juhász L., Butyka (Balogh V., 60.), Spisák, Fenyvesi, Kerbel. Edző: Papp Géza.

GÓL: Szűcs P. (44.), Ott (76.).

PAPP GÉZA: – A vesztes csapat edzőjeként büszke vagyok a lányokra. Az őszi meccshez képest, amikor 10–0-ra kaptunk ki, nagyon sokat fejlődtek a játékosok. Az akkori meccsből okulva dolgoztuk ki a taktikát, ami nagyon jól működött, csak rögzített helyzetből, a 44. percben kaptunk gólt. A második félidőben nagyobb sebességre kapcsolt Soroksár nyomás alatt tartotta csapatunkat, majd a 76. percben eldöntötték a meccset. Akadtak nekünk is helyzeteink, sőt még kapufát is rúgtunk. Újoncot is avattunk, az 1996-os születésű Varga Boglárka is pályára lépett.

KÖNCZEY BALÁZS, a soroksáriak edzője: – Az első félidőben nagyon váratlanul ért bennünket a hazaiak jól működő lestaktikája, nem is tudtunk vele mit kezdeni. Szerencsére azonban szögletből nagyon szép fejessel vezetést szereztünk. A szünetben megbeszéltük, mi lehet az ellenszere ennek a játéknak, amiből sok lehetőséget ki is tudtunk dolgozni, a kínálkozó ziccerekkel viszont nem sáfárkodtunk túl jól. Végül sikerült lezárni a mérkőzést a 76. percben. Az őszi mérkőzéshez képest a hazaiakon fejlődést láttam, sok játékelemben tudatosabbnak, magabiztosabbnak tűntek, ami a végeredményben is tükröződik. Gratulálunk a mérkőzéshez!

A 14. fordulóban:

CSEPEL FC–GYÖNGYÖSI K 1–7 (1–4)

Budapest, Csepel Stadion, zárt kapuk mögött. V.: Varga Máron Benedek (Horváth T., Virág).

GYAK: Nagy F. (Patkó, 46.) – Szabó G., Nagy R., Tóbik, Juhász L., Spisák, Szegedi, Febyvesi, Kerbel, Balogh M., Varga J. Edző: Papp Géza.

GÓL: Simoncini (13.), ill. Tóbik (19., 29., 51., 70.), Balogh V. (27.), Spisák (42.), Kerbel (66.).

KIÁLLÍTVA: Patkó (85.).

PAPP GÉZA: – A mérkőzés összképe alapján lányok megérdemelték a győzelmet. Dicséretes, hogy hátrányból állt fel a csapat, lehetett látni hogy a lányok sokat vállaltak. Az előző hetek pontveszteségei után fontos volt a siker, a játékosok ismét megérezték a győzelem ízét.

HORVÁTH EMESE, a csepeliek edzője: – A remek első 15 percben sikerült betalálni a kapuba, aztán a szerencsétlen egyenlítő gólt követően a vendégcsapat gyorsan fordított. Akkor sajnos fejben nem voltunk elég koncentráltak, és bár a játék képe nem ezt mutatta, kaptunk még két gólt. Sok olyan hibát láttam a csapatnál, ami régebben nem volt jellemző ránk. A gyöngyösi csapat kihasználta gyengeségeinket és fölényes győzelmet aratott.

A csoport állása

KÖVETKEZIK: Gyöngyösi AK–Újpest FC, március 27., szombat, 10.00