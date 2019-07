Gyöngyösi AK: sikeres felvidéki turné

Három találat született a mátraaljaiak vendégszereplésén.

Felkészülési mérkőzésen:

MSK Novohrad Lucenec–Gyöngyösi AK 1–2 (1–0)

GYAK: Halasi – Molnár E., Markovics, Rédei, Petrezselyem – Fehér, Tarnai – Tóth O., Ondrejó, Forgács – Csoszánszki. A 60. perctől: Ladányi – Wild, Csornij, Rédei (Markovics, 79.), Czéh – Bartha, Ondrejó (Sári, 77.), Simó, Nádudvari – Nagy R., Laurinyecz.

GÓL: Vilhan (35. – 11-esből), ill. Csoszánszki (53.), Tóth O. (58.)

Gyakorlatilag uraltuk a mérkőzést, többször vezettünk sokpasszos támadást, helyzeteink voltak, igaz, ezeket mind kihagytuk, vagy az utolsó pillanatban menteni tudtak a védők – számolt be a mérkőzés első félidejéről a Gyöngyösi AK honlapja. A szünet után aztán nemcsak újabb vendégziccerek, de gólok is jöttek, így fordított a GYAK, amely gárda jóval nagyobb különbséggel is nyerhetett volna.