Gyöngyösi AK: terepmenő fiatal, akit tanít a futás

Világversenyen dobogóra lépni – szerepel Juhász Patrik vágyai között. A Gyöngyösi AK atlétája a WMRA Hegyifutó Világkupa szlovéniai állomásán a juniorkorosztályban (U20) végzett bronzérmesként, ami újabb lendületet adott ahhoz, hogy a szakágban még eredményesebb legyen.

– A tíz kilométeres, hétszáz méter össz.-szintemelkedésű távon a hirtelen szintváltozások jelentették a legkomolyabb kihívást, miközben az időjárás se volt annyira kedves hozzánk, ugyanis a verseny napján esett és kicsit saras volt pálya.

A kilencéves kora óta sportoló fiatal triatlonnal kezdett, utána váltott atlétikára úgy, hogy két éve a hegyi futásban nagyon aktív. Tavaly Olaszországban az U18-as hegyifutó-világbajnokságon szerepelt, idén az U20-as Skyrunning Világbajnokságon és az U18-as WMRA hegyifutó vb-n is indult.

– Ezeken a versenyeken a középmezőnyben végeztem az U18-as vb-n például a 28. helyen – emelte ki a sportoló. – Nagyon boldog vagyok, hogy néhány hónap alatt sikerült ilyen formába hoznom magam, ami ezúttal szlovéniai harmadik helyezéssel egészült ki, miközben abszolútban a 85 fős mezőny 31. helyén zártam. Nem számítottam rá, hogy ilyen jól alakul a megméretés, habár az edzőm, Szabó Gábor nagyon jó formában tart bennünket. Nem izgultam túl a versenyt, odafigyeltem a bemelegítésre és többször is átgondoltam a taktikát. Ez vezetett a dobogóhoz.

A heti hatszor tréningező Juhász Patrik fontosnak tartja, hogy az intenzív edzések mellett legyen egy pihenő/nyújtó, lazítónap. A jó teljesítmény másik záloga az edző, aki fizikálisan és mentálisan is felkészíti. Szabó Gábor ilyen szakember, akinek joggal hálás a tanítvány. A fiú úgy véli, mi, magyarok fel tudjuk venni a versenyt a nagy hegyimenő országokkal, bármilyen hegyeik is vannak.

– A Magyar Atlétika-szövetség támogatja a hegyifutó-szakágat, és ez jelentős segítség. Nekünk, gyöngyösieknek pedig a Mátra tökéletes edzéslehetőséget kínál, mert nagyon technikás pályákon lehet edzeni, valamint a szintemelkedés is jó felkészítést biztosít a nemzetközi versenyekre. Nekem a sport nem csak hobbi vagy egyszerű tevékenység, amivel elütöm az időt. A futás segít a mindennapi életben, megtanít harcolni a vágyaidért, megtanítja a kitartást és fejleszti a mentális képességeket. A jövőben szeretnék minél több világversenyen szerepelni és minél jobb helyezéseket elérni, hőn áhított célom pedig a dobogóra kerülés – zárta szavait Juhász Patrik.

Csiszár a negyedik

A Gyöngyösi AK másik, a magyar válogatottat erősítő képviselője, Csiszár Vivien korosztályában a negyedik helyen végzett a világkupán.