Gyöngyösi bajnokok a GWP csapatában

A Bodon PFC segítséget nyújt az ukrán aranyérmesnek.

A magyar bajnoki címvédő Grep-ESC Gyöngyös csapata nem szerepel az európai bajnokok tornájának (Euro Winners Cup) idei mezőnyében, ám a megyei érdekeltség így is többfrontos. Az összesített ponttáblázat sorrendje alapján Magyarország két csapattal nevezhetett volna a 2019-es Euro Winners Cupra. A bajnoki címvédő gyöngyösiek azonban nem éltek a lehetőséggel.

– Több szempont is amellett szólt, hogy hagyjuk ki az idei tornát – mondta a Grep-ESC Gyöngyös elnöke, Csiba Attila. – A hazai bajnokság működtetésének bizonytalansága ugyanúgy közrejátszott a döntésben, mint az, hogy most elsősorban a Gyöngyösön épülő strandfociarénára és az ezzel kapcsolatos lehetőségekre összpontosítunk. Ebben az szerepel, hogy mivel nemzetközi mérkőzések rendezésére is alkalmas lesz majd a létesítmény, így saját otthonunkban fogadhatunk külföldi ellenfeleket. Közös együttműködés alapján azonban két játékossal is képviseltetjük magunkat a bajnokok tornáján, ugyanis Berkes László és Patócs Richárd révén a jászfényszaruiaknál szerepelnek labdarúgónk. Ez nem újdonság, hasonlóra korábban is akadt példa.

Esély a nyolc közé jutásra

A 2018-as ezüstérmes GWP Cservy csapata (a hajdani Goldwin Pluss, még előbb Mátra Cukor gárdája) azonban ott lesz a portugáliai Nazaréban május 30. és június 9. között sorra kerülő rendezvényen. A hazánkat képviselő egylet az A jelű négyes tagjaként a kiemeltként szereplő portugál ACD O Sótao, a holland bajnok BS Egmond és a Finnországból érkező FC Baggio alakulatával találkozik.

– Úgy gondolom, hogy elégedettek lehetünk, ugyanis a második kalapból várhattuk az ellenfeleket – mondta a sorsolást követően a heol.hu-nak a magyar csapat egyik vezetője, Csizmarik Gyula. – A vetélytársakat tekintve esélyünk van a nyolc közé jutásra, amit a Berkes László, Patócs Richárd, Rutai Balázs hármassal kiegészülve kísérelünk meg. A játékoskeretükben Szacskó László, Fekete Viktor, Besenyei Ferenc, Vernyik Dávid, Menyhei Zoltán, Ughy Márk és Schrancz Balázs szerepel még.

Bodon-segítség az ukránoknak

A kilenc csoport egyenként négy gárdát felvonultató 36 csapatos mezőnyében a Bodon név is feltűnik. Az F jelű kvartettben az Euroformat-Bodon együttese lengyel, francia és angol vetélytárssal játszik majd.

– Az ukrán bajnokcsapat vezetőivel nagyon jó kapcsolatot ápolunk, ennek részeként vagyunk érintettek a bajnokok ligájában – magyarázta a pétervásárai székhelyű Bodon PFC elnöke, Bodon Péter. – A kijevi klubbal kötött megállapodás az utánpótlásra, a futsalra és a strandlabdarúgásra is kiterjed. Ezúttal mi nyújtunk anyagi segítséget az Euroformatnak, máskor meg ők viszonozzák ezt valamilyen formában. Nazaréban szeretnénk a legjobbak között is előkelő helyen végezni, amire jó esélyekkel pályázik a csapat.