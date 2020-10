Gyöngyösi és egri kézilabdázók a válogatottság előtt

A jövő heti válogatott összetartásra hat gyöngyösi és négy egri játékos kapott meghívót hazája nemzeti csapatába.

A HE-DO B. Braun Gyöngyös NB I-es csapatának játékosai közül Ubornyák Dávid és Hegedüs Márk is szerepel az egyiptomi világbajnokságra készülő magyar férfi válogatott szűkített keretében, amely november 4-én a spanyolokat fogadja, majd három nappal később Horvátországban játszik Európa-kupa mérkőzést.

– Nem volt egyszerű a kerethirdetés, ugyanis a koronavírus-helyzet miatt folyamatos a tesztelés és ebből adódóan változik, ki edzhet és játszhat – osztotta meg a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Gulyás István. – Mindent megteszünk, hogy a két komoly erőt képviselő csapat ellen helytálljunk.

A Gyöngyösi KK október 22-én hivatalos honlapján közölte, hogy három játékosuk elkapta a fertőzést, emiatt a kézilabdázók tíznapos hatósági házi karanténba vonultak. A játékosok szombaton szabadulnak, ezt követően Ubornyákon és Hegedüsön kívül Mirko Herceg a bosnyák válogatott összetartására jelentkezhet.

A magyarokkal azonos csoportban szereplő szlovák válogatott ugyanakkor hivatalos honlapján adta hírül, hogy a járványhelyzetre való tekintettel nem játsszák le a horvátok és a spanyolok elleni Európa-kupa találkozót és a jövő heti összetartás is elmarad, ahová az egri Simon Machac és a gyöngyösi Lubomir Duris is meghívást kapott. Peter Kukucka szövetségi kapitány interjúban elmondta: a csapatkapitány Duris is pozitív koronavírus-tesztet produkált.

A szövetségi edzőként Sótonyi László vezette magyar férfi junior válogatottba egriként Szuharev Lev, Szepesi Noel és Holdosi Bence utazhat, míg gyöngyösi részről Papp Bence és Nagy Benedek kapott meghívót. A nemzeti csapat október 30. és november 7. között Budaörsön edzőtáborozik.