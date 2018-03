Gyöngyösi Mihály képesnek tartja csapatát a bajnoki címre

A felkészülés során megye I-es csapatok elleni is helytálltak.

Mindössze egy ponttal az éllovas Lőrinci VSC mögött a második helyről várja a megyei II. osztályú bajnokság Nyugati csoportjának tavaszi rajtját a Zagyvaszántó SE csapata. Az együttes edzője arról is beszélt a heol.hu-nak, minek tudható be a jelenlegi pozíció.

– Többek között annak köszönhető, hogy a keretünk bő, ugyanis 21 labdarúgót számlál – közölte Gyöngyösi Mihály. – Egészséges verseny alakult ki a játékosok között, nem mellesleg a heti edzéseken való részvétel (14–20 fő) is nagyban hozzájárul a remek szerepléshez. Mindezeken túlmenően a klubvezetés tagjai mindent megtesznek az eredményes szereplés érdekében.

A téli időszakban a szántóiak Makszi Márkot igazolták le a Héhalomról, akik korábban játszott Lőrinciben is, így nem ismeretlenként ment a ZSE-hez. Távozóként Verebélyi István és Szabó Gábor említendő, mindketten Petőfibányán folytatják pályafutásukat.

– A gárdát képesnek tartom arra, hogy akár bajnokságot is nyerjünk, annak ellenére, hogy tavasszal nagyon nehéz a sorsolásunk, minden rangadónkat idegenben játsszuk – tette hozzá a tréner. – Akkor sem leszünk viszont szomorúak, ha nem sikerül az élre lépni, ugyanakkor az első háromban mindenképpen szeretnénk megmaradni. Az egycsoportos bajnokság még erősebb lesz, és úgy vélem, színvonalasabb is. Az is idetartozik, hogy nagyobb távolságokat kell majd megtenni egy-egy mérkőzésért, ami amatőr játékosokról lévén szó a munkahelyek miatt sok problémát okoz majd.

Gyöngyösi megjegyezte azt is, hogy a felkészülésük heti két edzésből, valamint hétvégi edzőmérkőzésből állt. Úgy gondolja, eredményes időszakon vannak túl, amit mutat, hogy megye I-es csapatok ellen is helytálltak.

– A fiúk becsülettel végezték a feladatokat, nagyon jó társaság alakult ki, és talán ez is a siker egyik záloga – fogalmazott a szakember.