Gyöngyösön és Felsőtárkányban új mezek várják az érmeseket

Átvették az Imola-Hírlap–Téli-kupa dobogós helyen végzett csapatainak képviselői a lapunk kiadója jóvoltából az érmeseket megillető teljes mezgarnitúrát. A gyöngyösiek és a felső­tárkányiak örömébe azonban üröm vegyült. Ahogy másokéba is...

– Soha nem gondoltam volna, hogy egyszer ilyenről fogunk beszélgetni – válaszolta az idei kupagyőztes Energia SC Gyöngyös elnöke, Csiba Attila arra a kérdésre, miként éli meg a futballmentes időszakot. – Bízom benne, hogy a következő száz évben sem lesz ilyen. A csapat tagjai és az edzők is nagyon nehezen viselik ezeket a heteket. Egyszerűen nem tudjuk, mi történik majd, és mi zajlik körülöttünk. Remélem, hogy egy-két hónapon belül visszaáll a rend és képesek leszünk megvalósítani azt, amit az idén terveztünk, de az is bizonyos, hogy ez nem lesz könnyű.

Az ESC képviseletében Szökő Tamás technikai vezető megmutatott egy régi Energia SC-mezt, miként tette azt Labancz Róbert is. Az Imola-Hírlap–Téli-kupa ezüstérmes gárdájának, a Gyöngyösi AK együttesének a kapusedzője az NB III.-as egylet elnökével, Kozma Zsolttal együtt vette át az új garnitúrát. Mivel az Energia SC otthonául szolgáló Sport úti létesítményhez hasonlóan a járvány miatti korlátozások bevezetése óta a Kömlei Károly Sporttelep is zárva tartja kapuit, a GYAK-nak juttatott szerelés is a klubépület bejárata előtti parkolóban talált gazdára.

Felsőtárkányban edzéshez előkészített szerelések sorjáztak az öltözőben, várva gazdáikat… Bárdos Sándor pályagondnok és szertáros sajnálkozva mutatott a gyönyörű gyepre, miközben Montvai Tibor játékos-edző nyilatkozott.

– Borzasztó rossz ez a nagy csend – fogalmazott a lassan már három évtizede a labdarúgás világában élő, korábbi NB I.-es támadó. – Álmomban sem gondoltam, hogy egy ilyen megtörténhet. Az első két hét még úgy ahogy elment, de most már látjuk, hogy ez a helyzet sokkal komolyabb, mint azt előre sejteni lehetett. Most értékelődik fel, hogy a labdarúgás milyen fontos szerepet tölt be az életünkben.