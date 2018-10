Győri: sokkal veszélyesebben kell játszani!

A Borsodnádasd csak erős kerettel lehet esélyes a pontszerzésre.

Pétervására–Energia SC és Bélapát–Füzesabony meccs is szerepel a megyei I. osztály 11. fordulójának programjában, ám ezúttal a borsodnádasdiak lőrinci vendégjátékát helyeztük a fókuszba.

SZOMBAT, 14.00:

LŐRINCI (6.)–BORSODNÁDASD (13.)

Selyp, Lőrinci Sporttelep. V.: Kálé Elemér (Molnár L., Porkoláb).

GYŐRI ZOLTÁN, a lőrinciek edzője: – Kezdőcsapatom még csak körvonalakban van, mert nagyon hullámzóan teljesít jó pár játékos. A támadósorban lehetőséget kapott játékosok kevés gólt lőttek, erre eddig is nagy gondot fordítottunk, ezen sürgősen változtatnunk kell. Három-négy komoly helyzetünk minden mérkőzésen van, ezekre kell a jövőben jobban összpontosítanunk. A támadósorunknak sokkal veszélyesebben kell játszani, ehhez pedig a középpályásoktól is elkél majd a segítség.

Sérült: Pocsaji, Gulyás O., Jurászik, Patkós.

GYÁRFÁS GÁBOR, a BLASE játékos-edzője: – Számos kérdőjel van sajnos főleg munkahelyi elfoglaltságok miatt. Házon belül tudjuk, hogy az előre játékunknak akadnak olyan pillérei, akiket a jelenlegi keretből nem tudunk pótolni. Ez a múlt heti mérkőzésen minden eddiginél jobban látszott, így nagyon fontos pontokat veszítettünk. Azonban ahogyan a sikereket, úgy a kudarcokat is a helyén kezeljük, és igyekszünk tanulni belőle. Most azon dolgozunk, hogy a lehető legerősebb kerettel utazzunk Lőrincibe, mert csak ebben az esetben lehet esélyünk a pontszerzésre. Erre képesnek érzem a társaságot, annak ellenére, hogy nagyon jó csapat lesz az ellenfelünk. Azonban ez csak akkor lesz így, ha mindenki hozza a tőle elvárható teljesítményt, mert ezzel többen adósak az utóbbi időben.

Sérült: Juhász Cs., Ambrus, Kertész.

MAKLÁR (10.)–FELSŐTÁRKÁNY (9.)

Maklár, Adler Sándor Sporttelep. V.: Németh Szabolcs (Tamasi, Koroknai).

Maklári győzelem esetén a hazaiak megelőznék a tárkányiakat, akik a Heves ellen 4–0-s siker adta lendülettel érkeznek Sipos Lajos csapatához. A hazaiak eddig gyűjtött 12 pontjuk közül tízet szereztek vendéglátóként, míg a tárkányiak 13 egységéből hat született látogatóként. Ezek alapján a két középcsapat összecsapásán kiegyenlített párharc várható, ahol a döntetlen közeli eredményre mutatkozik a legnagyobb esély.

HEVESTHERM-HEVES (3.)–GYÖNGYÖSHALÁSZ (8.)

Heves. V.: Varga László (Csathó, Lakatos).

Kulcsembereik közül Besenyei Ferencet, Ludányi Nándort és Csőke Bencét is nélkülözték a hevesiek Felsőtárkányban, ahol ugyanúgy méretes zakót (0–4) szabtak a gárdára, mint a 4. fordulóban történt Lőrinciben (0–5). Ettől persze otthon még veszélyes a Heves, miközben a Halász talpra állni látszik a három vereséget tartalmazó sorozat után.

PÉTERVÁSÁRA (5.)–ENERGIA SC GYÖNGYÖS (2.)

Pétervására, Bocsi Attila Sporttelep. V.: Chikán Péter (Bérczi, Szász).

Az egyre inkább „izmodosó” pétervásáraiak borsot törhetnek a gyöngyösiek orra alá. Az Energia SC számára ez a találkozó is rangadó jelleggel bír, ezért valószínűsíthető, hogy Nagy Gábor játékosai legalább annyira odateszik magukat a mérkőzéshez, mint akadt arra példa az FC Hatvannal szemben.

BESENYŐTELEK (11.)–BERG SYSTEM-EGER SE II (15.)

Besenyőtelek, dr. Vass Géza Sporttelep. V.: Lucián János (Szarvas, Palásti).

Pályaválasztóként két győzelem és két vereség szerepel a besenyőiek eddigi mérlegén, míg az egriek hat idegenbeli fellépésük során négy pontot gyűjtöttek. Egyik gárda sincs bombaformában, emiatt a hazai pálya előnye talán jelenhet annyit, hogy Urbán Péterék megnyerik a meccset.

BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT (14.)–FÜZESABONY (16.)

Bélapátfalva. V.: Pádár Szabolcs (Forgó, Berecz).

A helyezésből kiindulva „vérbeli” alsóházi derbi helyszíne lesz Bélapátfalva. A hazaiak Egerben elért sikerrel a tarsolyukban lényegesen jobb hangulatban várhatják a találkozót, mint a sereghajtó helyre csúszott füzesabonyiak, akik azonban rögtön feljebb is léphetnek a tabellán, amennyiben megnyerik a több mint fontos helyosztó kilencven percet.

MARSHALL-ASE (4.)–EGERSZALÓK (12.)

Andornaktálya. V.: Veréb Máté (Porcs, Rideg).

Kapott gól nélkül még nem hozott egyetlen mérkőzést sem az ősszel a Marshall-ASE, ám ezzel addig nincs gond, amíg a pontgyűjtés szorgosan zajlik. A remek andornaki „műhelyben” minden adott az eredményes játékhoz, és most azzal az Egerszalókkal szemben lehet bizonyítani, amely gárda vendégként az idei szezonban eddig csupán Felsőtárkányban szerzett pontot.

VASÁRNAP, 14.00:

FC HATVAN (1.)–HERÉD (7.)

Hatvan, Népkerti Sporttelep. V.: Rozsnaki Gábor (Csathó, Darók).

A két település közelsége miatt szomszédvári mérkőzésre kerül sor, ám a játékerőt tekintve más szintet képviselő csapatokról van szó, amiből az is következik, hogy a herédiek esetében a tisztes helytállás lehet a leginkább reális célkitűzés. A házigazdák a gyöngyösi „lépéstévesztéssel” együtt is kiemelkednek a mezőnyből, és a tudásbeli fölényüket várhatóan ezen a meccsen is érvényre juttatják majd.

