Gyorsasági ob: ezüstérmesként zárt az egri fiatal

Több mint tíz éves fennállásának legeredményesebb versenyszezonját zárta a Gender Racing Team. A Magyar Nemzeti Autósport Szövetség 2019-es Autós Gyorsasági Országos Bajnoksága a Hungaroringen rendezett fordulóval fejeződött be, ahol a hagyományoknak megfelelően három versenyfutamot kell teljesíteni. Ebből az utolsón dupla pontok jártak a helyezésekért, így általában akadtak még komoly izgalmak. A Gender Racing Team versenyzői komoly kihívásként kezelték az utolsó fordulót, ugyanis még két bajnoki cím és dobogós helyezés begyűjtése volt a feladat. A végeredmény végül a várakozásoknak megfelelően alakult.

A csapat legifjabb újonca, az egri Szomszéd Lali is nagyon készült az utolsó hétvégére, ugyanis az évadnyitón csak alig egy félkört teljesíthetett a Hungaroringen, ahol jelentős ponthátrányba is került. Ezt aztán az évad folyamán szorgos munkával, dobogós helyezésekkel és futamgyőzelmekkel fel küzdötte magát a bajnoki tabella második helyére az MNASZ Formula Renault-kupában. Az utolsó hétvégén két második helyezéssel és egy futamgyőzelemmel biztosította be az ezüstérmet.

– Ez volt a szezon utolsó és egyben egyik legfontosabb hétvégéje, mivel három futam volt és az utolsó dupla pontos etapnak számított – fogalmazott az egri pilóta. – Már csütörtökön megkezdődtek a tesztek és egészen péntek délután az időmérőig kerestük a legjobb beállítást. Szerencsére sikerült egy nagyon jó beállítást találni, de így is csak második Lettem az időmérőn két századdal lemaradva a csapattársamtól Szabó Nikolasztól. Szombaton volt egy futamunk és egy időmérőnk, amin második lettem. A vasárnapi napon volt két versenyünk ahol az első versenyen szintén egy második hellyel zártam és a második versenyt pedig sikerült megnyernem. Sajnos az év elején egyből egy harminc pontos hátrányból kellett felküzdenem magam, de év végére sikerült a kategóriámban a második helyet megszereznem csapattársam Nikolasz mögött. Szeretném még megköszönni az egész éves munkát a Gender Racing Teamnek és mentoromnak, Rónai Tamásnak, aki egész évben segítette a munkámat!

Gender Tamás csapatfőnök így értékelte csapata teljesítményét.

– Nagyszerű és izgalmas volt ez az utolsó forduló – mondta a vezető. – A csapat fennállásának legsikeresebb versenyszezonját zárta ezzel. Nagyon nagy büszkeség az, hogy ezt ráadásul két olyan újonc versenyzőnkkel értük el, akiknek ez volt életük első formula autós szezonja. Szabó Nikolas és Szomszéd Lali is nagyszerűen teljesített. Hefler Robi eredménye pedig méltó folytatása volt az előző évben megkezdett munkának. Nagyon büszke vagyok arra, hogy milyen nagyszerűen összeért és milyen kiválóan teljesít a csapat minden tagja a saját szakmai területén, hiszen e nélkül esélytelen lenne ilyen nagyszerű eredmények elérése. Ezért ezúton is nagyon szeretném megköszönni a munkájukat, valamint szeretném megköszönni a támogatóknak és partnereknek, hogy idén is hittek bennünk és ezt ilyen nagyszerű eredményekkel hálálhattuk meg. Az eredmények megünneplése után viszont már a jövő évre koncentrálunk. Idáig a fiuknak kellett teljesíteniük a pályán, most rajtam van a sor, hogy megkezdjem a következő versenyszezon előkészítését, hogy legalább ilyen, de inkább még sokkal jobb esélyekkel szállhassunk versenybe a 2020-as szezonban. Mindenképpen szeretnénk szakmailag tovább fejlődni, szeretnénk újabb versenygépeket is beszerezni és az utánpótlás nevelésben is tervezünk egy új projektet elkezdeni. Remélem, ehhez jövőre is még többen szurkolnak majd nekünk a pályák mentén és a szurkolói oldalainkon.