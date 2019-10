Győzelemmel hangolt a vb-címvédésre a hatvani amazon

Aranyéremmel utazik haza a kick-box Skandináv Openről Rákóczi Renáta, aki novemberben profi világbajnoki címét szeretné majd megvédeni a ringben. A legjobb tatamis versenyzők a hétvégén a Cseh Openen jeleskedtek, ahol Veres Richárd és Busa Gabriella is duplázni tudott – adta hírül a Magyar Kick-box Szakszövetség.

Különleges hely Norvégia Rákóczi Renáta számára, hiszen a 32 éves kick-boxos tavaly szeptemberben ott hódította el a ringben kiütésre menő full-contact szabályrendszer 55 kg-os súlycsoportjának profi világbajnoki címét. A Titán SE sportolója a hétvégén az Oslóban megrendezett Skandináv Openen lépett kötelek közé, ahol a 60 kilós súlycsoport döntőjében 3-0-ra nyert a norvég Celik ellen – olvasható a sajtóközleményben.

– Azt gondolom, hogy jó felkészülésen vagyunk túl. A mostani verseny egy állomás volt a novemberi címvédés előtt, a szereplés pedig nagyon jó előjel – nyilatkozta Rákóczi Renáta.

A kick-box tatamis szakágainak – pointfighting, light-contact, kick-light és zenés formagyakorlat – versengéseit rendezték Prágában. A Cseh Openen remekeltek a magyarok: az első helyen végeztek az éremtáblázaton, még a házigazdákat is megelőzve.

A felnőttek között 13 aranyat is begyűjtöttek a magyar kick-boxosok. Ebből kettő a többszörös világ- és Európa-bajnok Veres Richárd nyakába került, aki a pointfightingban súlycsoportjának megnyerése mellett a csúcsversenyszámnak számító nyílt kategóriában, a Grand Championban is első lett. Szintén kétszer állhatott fel a dobogó legfelső fokára Busa Gabriella. A jogi doktori címmel rendelkező kick-boxos hölgy a 60 kg-ban megnyerte a light-contact és a kick-light szabályrendszerek küzdelmeit is.

Egyéniben nyert még Hidvégi Nándor, Bálint Martin, Veres Alex, Imre Tamás, Csikós Péter, Szabó Dorina, Szachán Bolivár és Tóth Vanessza, valamint aranyérmet szerzett a Halker-Király Team pointfighting csapata is.