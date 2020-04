Ha az Egri Squash SE túléli a nyarat, a klub biztosan változtat

Az Egri Squash SE vezetője abban reménykedik, talán nyár közepétől ismét kezdhetik a szakmai munkát. Ha pedig az iskolai oktatás, és az egyetem is beindul szeptemberben, akkor a megyeszékhelyi egyesület is talán újraéledhet.

„Biztosan végleg lehúzhatjuk a rolót!” – vágta rá az ESSE elnöke arra a kérdésre, mi várható akkor, ha szeptemberben mégsem lehet startolni. Ehhez képest a február még a fényről és a dicsőségről szólt a klubnál. Négyéves fennállását ugyanis I. osztályú bajnoki címmel ünnepelte az Egri Squash SE.

– Szerencsére elmondhatjuk, hogy még éppen időben lett országos bajnok a csapatunk, mert utána sajnos teljesen leállt a fallabdasport (is) – kesergett Gulyás István. – Nem TAO egyesületként a mindennapi és a havi edzésbevételek megszűnésével nagy bajba kerültünk. Nincs semmilyen bevételi forrásunk, idei rendezvényeink és a csapataink versenyeztetése is előfinanszírozott formában jött össze. A Hiszek benned Sport Program pályázati forrásait utánpótlás-fejlesztésére és versenyeztetésére elköltöttük, tartalékokkal már nem rendelkeztünk. A nem TAO sportágak szinte napról-napra próbálnak valahogy megélni a „békeidőkben” is, most pedig a városi sporttámogatás rendszere is „befagyott”.

A klubelnök hozzátette: a szponzorjelölt cégek is bajba kerültek, így a jövőben rájuk is kevésbé támaszkodhatnak. A Rákóczi úti Invest Sportcentrum tenisz és fallabda létesítmény elvileg nyitva tart, ahol egyénileg vagy családosan lehet mozogni, de a legtöbben otthon maradnak, vagy esetleg a szabadban mozognak. Az egrieknek elmaradt/elhalasztódott a junior, a szenior és a Budapestre, a Bazilika elé üvegpályára tervezett felnőtt országos bajnokság is. Több, tavaszra tervezett egri verseny, esemény törlődik, és félő, hogy a nyári junior napközis táborok megtartása is veszélybe kerül. A fallabda versenyszezonok szeptembertől júniusig tartanak, a nyári hónapok jellemzően a felkészülésről szólnak.

– Próbálunk a juniorjainkat online-módon játékos otthoni feladatokkal „bombázni”, de tudjuk, hogy otthon nehéz edzésben maradni – folytatta Gulyás István. – Nem tudjuk, hogy edzőink meddig maradnak bevétel nélkül, és a helyzet azért tűnik szinte kilátástalannak, mert az sem ismert, hány hónapig leszünk élőhalott állapotban. Ez a helyzet is rávilágít arra, hogy a nem Tao-s sportágak mekkora hátrányból indulnak minden téren. Az viszont bizonyos, ha újra indulhatunk, a szakmai irányokon változtatunk kell a jövőben. Az egészségmegőrzést előtérbe hozva a szabadidős helyi fallabdázás felé is fogunk újra erősíteni, a versenysportban pedig a csoportos és csapat prioritások helyett az egyéni versenyeztetés irányába indulunk. Ha marad rá igény!