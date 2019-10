Halászon a Lőrinci: az összpontosítás a kulcs

A harmadik helyen álló Gyöngyöshalász az éllovas Lőrinci csapatát fogadja a megyei I. osztályú bajnokság 9. fordulójában azzal az egyértelmű szándékkal, hogy – javítva az eddigi hibákat – győz, és két pontra megközelíti a listavezetőt.

Szombat, 14.30:

GYÖNGYÖSHALÁSZ (3.)–LŐRINCI (1.)

Gyöngyöshalász. V.: Fenyvesi Szabolcs (Volentics, Molnár A. – Pest megyei játékvezetők).

HORDÓS DÁNIEL, a gyöngyöshalásziak asszisztens edzője: – A buta egyéni hibák elkerülése esetén lehet esélyünk arra, hogy javítsunk a hazai mérlegünkön, egyben közelítsünk az éllovashoz. Ősszel eddig hazai pályán mindössze egy döntetlent értünk el, míg idegenben 15 pontot szereztünk. Az bizonyos, a korábbi meccsekhez képest jóval koncentráltabbnak kell lennünk annak érdekében, hogy legyőzzük a lőrincieket. A társaságunkat egyéni képesség terén és csapatszinten is alkalmasnak tartom arra, hogy nyerjen a listavezetővel szemben. Igazi ki-ki meccsre számítok.

BÓDIS BARNA, a lőrinciek edzője: – Három lényeges tényezőre lesz szükségünk ahhoz, hogy a halásziaknál is győzni tudjuk. Ezek egyike a fegyelem, a másik az összpontosítás, a harmadik elem pedig a győzni akarás. A hazaiak nagyon jó csapatot alkotnak, amelynek játékosai rendkívül veszélyesek lehetnek, így csak abban az esetben lehet keresnivalónk ellenük, ha tőlünk mindenki maximális koncentrációval játssza végig a meccset.

BESENYŐTELEK-ERŐSS ÚT (12.)–BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT (13.)

Besenyőtelek. V.: Szigetvári Márk (Varga L., Forgó).

Budai Tamás múlt hétvégi távozását követően edzőként újra Bársony Dániel irányítja a bélapátfalviakat. Az U19-es gárdát is vezénylő szakember így kettős szerepkört tölt be az egyesületnél, ahol azt várják tőle – és ő is a játékosoktól –, hogy sokkal harcosabb bélapáti gárda szerepel majd a folytatásban.

– Nem éppen szerencsés, hogy az ificsapat közvetlenül előttünk játszik, mert szerettem volna több fiatalt a felnőtt keretbe nevezni. Ezzel együtt bízok abban, hogy a két mérkőzésen a lehető legtöbb pontit tudjuk begyűjteni a besenyőieknél, akikkel nagyon jó kapcsolatot ápolunk.

BERG SYSTEM-EGER SE II. (9.)–PÉTERVÁSÁRA (4.)

Felsővárosi Spt. V.: Dajkó Tamás (Kecskés, Gergely).

Favorit a Pétervására, de az Eger II. csapatában benne van a bravúr lehetősége.

FELSŐTÁRKÁNY (6.)–EGERSZALÓK (2.)

Felsőtárkány. V.: Debreczeni Krisztián (Szarvas L., Juhász Á.).

A forduló másik derbijén akkor nem éri meglepetés a szalókiakat, ha azt arcukat mutatják a vendégek, mint tették azt a Füzesabony ellen.

HEVESTHERM-HEVES (7.)–MAKLÁR (11.)

Heves. V.: Derda József (Kasza, Tamasi).

A hevesiek több tekintben is a makláriak előtt járnak. Ahhoz azonban, hogy az „összkép” változatlan maradjon, leginkább arra lesz szükség, hogy ne csak a mezt vigyék ki a pályára a házigazdák.

FÜZESABONY (14.)–MARSHALL-SE (5.)

Maklár, Adler S. Spt. V.: Nógrád megyei játékvezetők.

Az andornaktályaiaknak ezúttal a pontvesztés úgyis is kudarcnak számítana, ha idegenben lesz a mérkőzés.

Vasárnap, 14.30:

HERÉD (8.)–ENERGIA SC GYÖNGYÖS (10.)

Heréd. V.: Ducsai József (Lovas, Koroknai).

Sorban három vereség után javítana a herédi együttes.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA