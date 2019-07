Halmajugra jeles napján az öregfiúk voltak legjobbak

Fergeteges hangulatban rengeteg gól fűszerezte a falunapi meccseket.

A 63 éves Doró Sándor is pályára lépett a halmajugrai falunapon, amelyet ezúttal is helyi futballisták nyitottak meg. Négy generáció csapatának játékosai mérkőztek egymással, kezdésként reggel nyolc órától a Bozsik-programban részt vevő 7–9 évesek fellépésével. Ebben a korosztályban Báder Ernő talált legtöbbször a kapuba, így átvehette a legeredményesebb játékosnak járó különdíjat. A 10–13 éves fiatalok között leginkább Suvada Levente volt elemében, a gólokat „szállító” ifjút ugyancsak megillette az elismerés. A folytatásban a legidősebbek mutatták meg, mennyit tudnak a sportágból. Ennek ékes bizonyítéka, hogy a öregfiúk a fiatalabbak előtt meg is nyerték a tornák.

– Ez a rutin diadala volt – rögzítette a legjobb kapus különdíjat megkapott Sebestyén János. A Halmajugrai Sportegyesület vezetője arról is beszámolt, hogy fergeteges hangulatban rengeteg gól fűszerezte a meccseket.

– Három csapat, sok szép megoldás és fantasztikus miliő jellemezte a tornát – tette hozzá az elnök.

A harmadik „aranycipő” Mártony Zsolt birtokába került, aki – a többiekhez hasonlóan – a település polgármester asszonyától, Somodi Tibornétól vehette át a jutalmat a nagyszínpadon.

– Köszönet a képviselő-testületnek és a polgármester asszonynak, hogy minden évben megrendezhetjük a négygenerációs kupát. Évről évre egyre többen vesznek részt az eseményen, és mindig várják mindig, hogy megmutassák, kik a legjobbak – zárta szavait Sebestyén János.