Halmajugra SE: Rodrigó, Raul és Edvárd a legjobbak között

Az U11-es csapat kapta a különdíjat.

A négy éve alapított Halmajugra SE-nél azon munkálkodnak Sebestyén Jánosék, hogy fiatalokból építsenek csapatot. Ahogy az évzáró összejövetelen az egyesület elnöke elmondta, sok munka és kitartás szükséges, de jó úton haladnak és megéri a rengeteg fáradozás.

Sebestyén Jánosnak bőven akadt összegezni valója, mert az egyletnél eseményekben gazdag esztendőt hagytak maguk mögött.

– A markazi felkészülési torna után a Bozsik-programban kiválóan szerepeltek fiataljaink, akikkel idén jártunk a Fradi Múzeumban, mérkőzésen a Groupama Arénában, míg Kispesten a Magyar Futball Akadémiát (MFA) és a Bp. Honvéd csapatát látogattuk meg – emlékeztetett az elnök. – Nyáron eljutottunk a Balatonhoz, ahol leraktuk a következő szezon alapjait. Az Alkotmány-kupán Rácz Attila felkeltette az MFA érdeklődését, a 15-ös korosztályban szereplő labdarúgónk már bőven 20 gól felett jár. Rajta kívül is sok tehetséges gyerek tereli a labdát egyesületünknél.

Az egylet vezetője jövőbeli terveikről szólva kiemelte, hogy végre elkezdődött a klub nagyméretű pályájának építése, így 2019-ben minden korosztály hazai környezetben játszhat, ugyanis arra törekszenek, hogy hazavigyék Halmajugrára a jelenleg máshol szereplő fiatalokat. Az egyesület ügyei mellé sikerült új támogatókat is megnyerni, amiért köszönet és hála, mert a nagyon sokat segítő önkormányzaton kívül is szükség van szponzorokra. Róluk is írnak majd abban a készítendő újságban, amelyben a klub életével foglalkoznak és minden új történést megemlítenek. Sebestyén említést tett negyedik helyen végzett kispályás csapatukról, majd pedig jöhetett a jutalmazás, amelynek során 45 emlékérem is gazdára talált.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az U11-es csapat a 2018-as legjobb

A Halmajugra SE idei díjazottai. U7-es korosztály: Puporka Tamás, Balogh Richárd, Balogh József Marcelló. U9: Pusoma József, Német Szebasztián, Suvada Levente, Báder Ernő. U13: Lakatos Ferdinánd, Német Sándor, Baranyi Tamás. U15: Domoszlai Attila, Rácz Attila, Mezei Rajmund, Oláh Benjamin, Pusoma Krisztián. Különdíjak. Legifjabb sportoló: Balogh József Marcelló. Legsokoldalúbb sportoló: Báder Ernő. Gólosztók, Roma Kisebbségi Vezető: Nagy János. Igazgatónő: Bognárné Kis Judit. Főtámogatói díj: Halmajugrai Önkormányzat. Halmajugra Ifjúsági sportolói díja 2018-ban: Az U11-es csapat (Szepesi Rodrigó, Suvada László, Báder Kevin, Lakatos József „Mózi”, Balogh Iván, Pusoma Raul, Lakatos Jenő, Kökény Márk, Tejfel Edvárd, Lakatos Szilárd, Oláh László).

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS