Halmajugrán idén új pályát avathatnak

Tavasszal már átadhatják Halmajugrán az új, nagyméretű élőfüves pályát, miközben a településen igény mutatkozik más sportág indítására is.

– A Halmajugrai SE működéséhez az önkormányzat továbbra is biztosítja a támogatást? Ha igen, milyen mértékben?

– Az önkormányzat vezetősége fontosnak tartja, és elismeri a Halmajugrai Sportegyesület munkásságát, eredményeit, ezért természetesen a jövőben is szeretné biztosítani a programokhoz, működéshez szükséges támogatást. A támogatás mértékéről pontos információt azonban csak a 2020-as évi költségvetés ismeretében tudunk adni – válaszolta a heol.hu-nak a település új polgármesterasszonya, dr. Lakatos Rozália.

– A labdarúgáson kívül akad-e más sportág, amely ilyen jó hírét viszi a községnek?

– Jelenleg a településen más sportág nem működik, így valóban a labdarúgás az, amelyen keresztül végre megmutathatjuk a halmajugrai fiatalok sportban való kiemelkedő tehetségét is, hiszen korábban működött az ökölvívás és birkózás is, azonban forráshiány miatt ezt a halmajugrai Szebb Jövőért tanoda, melynek jómagam voltam a vezetője, nem tudta tovább működtetni.

– Mi szükséges még ahhoz, hogy át lehessen adni a nagyméretű élőfüves pályát?

– A játékteret szeptemberben átvette az önkormányzat korábbi vezetése, azonban a működésre történő átadás-átvétel idén kezdődik el, mivel a pálya nem rendelkezik még kispaddal, korláttal, amelyek a megrendelésnek sem voltak részei. Azonban sajnos egyelőre ezeket a tételeket az önkormányzat önerőből nem tudja márciusig megvalósítani. Bízom benne, hogy tavasszal már teljes mértékben át tudjuk adni a pályát a fiatal sportolók számára.

– A helyi sportéletbe legnagyobb eséllyel melyik sportág kapcsolódhat be a jövőben? Akadnak-e közösségek, amelyek tagjai szeretnének maguknak helyet és/vagy támogatást kérni az önkormányzattól?

– Az eddigi visszajelzések alapján igény mutatkozna a kézilabdára és az ökölvívásra, amelyeket szintén szeretnénk beindítani. A községben egy olyan civil szervezet működik, amely tanoda foglalkozásokat tart jelenleg zene- és tánc területen, s minden évben kaptak támogatást is, amelyből, ahogy azt fentebb említettem, sportfoglalkozásokat is tartottak (ökölvívás, birkózás) a helyi Faluház épületében. Úgy vélem, hogy a halmajugrai civil szervezetek megférnek majd egymás mellett a jövőben is, s az egyes, bevezetésre kerülő sportfoglalkozásokat akár közösen is véghez vihetik. Egyébiránt a községben jelenleg négy egyesület és egy alapítvány működik, minden civil szervezetet támogatott az önkormányzat, s amennyiben erre a forrás lehetőséget ad, és megfelelő, megalapozott programot tudnak az adott szervezetek a képviselő-testület elé tárni, természetesen a jövőben sem zárkózunk el attól, hogy támogatásunkkal lehetőséget adjunk számukra a település közösségi életének javításában, fejlesztésében.

A Halmajugrai SE 2019-es díjazottjai

U7: Puporka Dávid, Balog Richárd, Balog József Marcselló

U9: Puporka Tamás Elemér, Suvada Levente, Pusoma József

U11: Báder Kevin, Suvada László, Balog Iván

U13: Oláh Adrián, Baranyi Tamás, Pusoma Antal (Tóni)

U15: Oláh Alex, Kökény Dávid, Oláh Benjamin, Német Lionel, Mezei Rajmund

Támogatói díj: Baliv-Clean Kft.

Az Év edzője: Mártony Zsolt

Fődíj, a 2019-es év sportolói: U12-es korosztály (Lakatos József Mózes, Báder Kevin, Suvada László, Suvada Levente, Balog Iván, Szepesi Rodrigó, Balog Márió, Buzás Nikolasz, Német Szebasztián Tamás, Váradi Richárd, Oláh András László, Lakatos Jenő Imre, Tejfel Edvárd, Pusoma Raul, Lakatos Szilárd

Különdíjas: a Gólosztók csapata