Harmadszor is Szentesen kezd a ZF-Eger

Az elmúlt szezont tizedik helyen záró szentesiek ellen már bajnoki pontokért ugorhat medencébe a legutóbb negyedik ZF-Eger.

A férfi OB I. 1. fordulójának mérkőzése:

Metalcom Szentes–ZF-Eger

Szentes, szerda, 19.00. V.: Vogel G., Nóvé Gy.

– Rendhagyónak éppen nem nevezhető a szentesi szezonkezdet, hiszen két éve és tavaly is a csongrádiaknál indult a bajnoki pontvadászat – emlékeztetett az egriek bekkje, Decker Ádám. – Két éve végig szoros mérkőzésen végül 6–4-re nyertünk, ami számos tapasztalattal szolgált. Tavaly már frissebben utaztunk, s ez így lesz idén is. A cél nem lehet más, mint a győzelem kiharcolása, ami alapvető elvárás velünk szemben. A mérkőzés arra is jó alkalmat kínálhat, hogy tovább csiszoljuk a csapatjátékot és összeszokjunk az újonnan érkezett társakkal.

Ugyan nem kimondott célként, de idén szeretné visszaverekedni magát a dobogó valamely fokára az egri gárda. A feladat nem egyszerű, de nem is teljesíthetetlen.

A megyeszékhelyiek az első hazai bajnoki mérkőzésen, szeptember 7-én a Vasast fogadják a Bitskey Aladár Uszodában.