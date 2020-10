Három bajnoki cím a szparisoknak a néhai vasgyárban

Az izgalmas terepen vezetett pályákat a Diósgyőri TC rendezői vezették papírra.

Három országos bajnoki címmel és négy további éremmel az Egri VSI-Egri Spartacus (EVSI-ESP) csapata szerepelt legeredményesebben a Tájkerékpáros Rövidtávú Országos Bajnokságon. Az Egri Testedző Club utánpótláskorú sportolói egy ezüst- és egy bronzmedált, míg szenior tájfutói egy bajnoki címet és három bronzérmet gyűjtöttek a miskolci versenyen.

A néhai diósgyőri vasgyár területén lebonyolított viadal izgalmas terepen zajlott. A lepusztult gyárépületek, csővezetékek és lépcsők, elhagyatott személy- és teherautók, használaton kívüli sínek között vezetett pályákat a Diósgyőri TC rendezői vezették papírra – szerepel a Spartacus beszámolójában.

Az életkortól függő, 3,5 és 5,5 kilométer hosszúságú és eltérő nehézségű útvonalak sikeres teljesítését követően az alábbi eredmények születtek.

F15–17:

1. Kiss Mikes Tamás (EVSI-ESP) 26:00 perc

2. Wachter András (Egri Testedző Club – ETC) 28.30

4. Dorkó Ádám (EVSI-ESP) 30:11

5. Gál Csenger Gergő (ETC) 35:08

6. Dósa László (ETC) 43:35

F18–20:

1. Jacsó Barnabás (EVSI-ESP) 26:51

4. Dobrocsi Levente ((EVSI-ESP) 33:30

N15–17:

2. Kovács Dorina (EVSI-ESP) 32:07

3. Komáromi Sára (ETC) 37:19

N18–20:

1. Kocsik Eszter (EVSI-ESP)

2. Kocsik Nóra (EVSI-ESP)

3. Pintér Eszter (EVSI-ESP)

F14:

3. Piller-Dávid Marcell (EVSI-ESP)

F60:

1. Honfi Gábor (ETC)

3. Kovács József (ETC)

N40: 3. Szecskó Viktória (ETC)

F70: 3. dr. Nagy Árpád (ETC)