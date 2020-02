Három és fél éves „átkot” törne meg az SBS-Eger

A gyöngyösiek egyetlen perc rövidzárlatot sem engedhetnek meg maguknak a csurgóiaknál.

A férfi NB I. 17. fordulójának mérkőzései:

CSURGÓI KK (7.)–HE-DO B. BRAUN GYÖNGYÖS (3.)

Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok, szombat, 18.00. V.: Medve R., Südi P.

A százszázalékos tavaszi mérlegének megőrzésére készül a mátraaljai gárda. A somogyiak az egyik közvetlen riválisként a dobogóért folytatott versenyfutásban érdekeltek, hátrányuk mindössze két pont a gyöngyösiekkel ­szemben.

– Csurgón egyetlen perc rövidzárlat sem fér bele – szögezte le a gyöngyösiek balszélsője, Németh Tamás a klub honlapjának nyilatkozva, aki Gerdánn Tiborral együtt 2022 nyaráig meghosszabbította szerződését a Mátraalján. – Legutóbb Budakalászon is vezettünk öt góllal, a hazaiak mégis egyenlítettek, a végén a szerencsének is köszönhettük a győzelmet. Az ehhez hasonló kihagyást a CSKK kegyetlenül megbünteti, én pedig nem szeretnék az eredmény után futni. A somogyi győzelmünknek a kemény védőmunkával megtámogatott jó kapusteljesítmény lehet az alapja. Büszkék vagyunk rá, hogy Tóth Mihály meghívót kapott a magyar válogatott soron következő összetartására, ami bizonyosan extra motivációt ad a hálóőrnek már a Csurgó elleni összecsapáson is.

Tavaly ősszel a vezetőedző, Bencze József állásába került a Csurgó 30–24-es gyöngyösi veresége. A szakember távozását követően hivatalosan Baranyai Norbert vette át a stafétát, ám a mérkőzéseken az együttes szerb beállója, Alem Toskics adja az utasításokat.

SBS-EGER (9.)–BALATONFÜREDI KSE (6.)

Eger, Kemény Ferenc Sportcsarnok, szombat, 18.00. V.: Nagy F., Túróczy J.

A megyeszékhelyiek az elmúlt négy és fél szezon során kilenc bajnoki mérkőzést játszottak a Balatonfüreddel, s ezek közül mindössze egyet sikerült megnyerniük. A 2016 októberében, 25–21-es győzelmet aratott csapatból mára Kiss Gergő és Lezák Áron maradt hírmondónak.

– A keddi Ligakupa-mérkőzés felborította a heti felkészülést, a légiósokkal kiegészülve csütörtök délután fókuszáltunk először a fürediekre – fogalmazott az egriek vezetőedzője, Tóth Edmond. – Nem könnyű a helyzetünk, hiszen a BKSE kiváló formában érkezik, a hozzánk hasonló játékerejű csapatokat magabiztosan múlta felül.

Arról, hogy miként győzhetik le a Balaton-parti gárdát, a tréner így válaszolt:

– Nehéz fogást találni az aktuális ellenfelünkön, amely a játék minden elemében képes kimagasló produkcióra – folytatta a szakember. – Ahhoz, hogy esélyünk legyen a pontszerzésre, a védelmünknek rendkívül stabil lábakon kell állni. Ez mindennek az alapja, erre épülhet az eredményes támadójáték.

Tóth Edmond a sérült Rédei István és Molnár Balázs szolgálataira továbbra sem számíthat.