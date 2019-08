Hároméves eltiltás után tér vissza a pályára Loki vezére

A futballozás mellett készül a chicagói fekvenoymó világbajnokságra.

Három év múltán bajnoki mérkőzésen is visszatérhet a Hatvani Lokomotív SE csapatába Szeifert István. A Zagyva-parti klub 2016-os játékos-edzőjét a Fegyelmi Bizottság először két évre, 2018. október 5-ig tiltotta el minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől. Mivel azonban Szeifert a rá kiszabott határozat letöltése alatt újabb fegyelmi vétséget követett el, ezért az FB az eltiltást 2019. június 30-ig meghosszabbította. Ez járt most le.

– Vegyes érzésekkel várom a folytatás a pályán, hiszen eltelt három év, és lényegében megszoktam, hogy nem lépek pályára a hétvégéken – mondta a heol.hu-nak a fekvenyomóként világ- és Európa-bajnoki címet szerzett futballista. – Ugyanakkor hiányzik a foci és őszintén szólva néha elgondolkodtatott a látott teljesítmény, hogy még mindig tudnék segíteni a csapatnak így 30 kiló izomtöbblettel, 42 évesen.

A Lokinál örültek a visszatérésnek, mert Szeifert személyében vezért kaptak, ami/aki nagyon hiányzott a társaságból.

– Mivel a labdarúgáshoz másfajta erőnléti állapot szükséges, mint fekvenyomóként a versenykarrieremhez, így 90 percre nem vagyok még alkalmas, de ha pályára lépek, biztosan tudok segíteni és hozzátenni a játékhoz – folytatta a labdarúgó. – Az edzőmeccseken már játszottam, két mérkőzésen rúgtam öt gólt, vagyis focizni nem felejtettem el, csupán az oxigén az, amit gyorsabban emészt fel ez az izomzat. A motivációm továbbra is megvan, mert imádok gólt rúgatni, és ha odaérek a kapu elé, azért szívesen be is találnék.

A visszatérő a pályán próbálja majd az egyensúlyt megteremteni a csapaton belül és olyan eredményeket elérni, ami miatt érdemes rászánni a hétvégét a futballra, újra érezve a zöld gyep illatát és az öltözői hangulatot. Mindemellett készül a chicagói fekvenyomó vb-re, vagyis lehetőleg próbálja elkerülni a sérüléseket.

– Így utólag nézve gyorsan elment a három év, de most is azt mondom, hogy jogtalanul kaptam ekkora büntetést – folytatta Szeifert. – De, ha a másik oldalát nézem, akkor azt mondom, hogy közben kiteljesedett a versenyszerű sportpályafutásom és mindent megnyertem, amit lehetett. Tulajdonképpen hálás lehetek az eltiltásért. Az zavar az egészben, hogy tudom, ennek a hátterében személyes konfliktus állt, ami akkor így záródott. Már nincs harag bennem, végzem a dolgom és megpróbálok előrenézni, mint hogy ismét sárdobálásba mennék bele. Remélem, a Loki előbb utóbb újra a régi fényében tündökölhet.

