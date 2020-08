Hasznos két nap volt a ZF-Eger számára

Az 5–8. helyért játszhat a ZF-Eger férficsapata a Magyar Kupában azok után, hogy a 3. forduló I-csoportjában mindhárom meccsén lényegesen nagyobb játékerőt képviselő ellenfeleivel szemben alulmaradt a megyeszékhelyi együttes.

A Hajós-uszodában rendezett kupasorozat állomásán a pénteki nyitány hatgólos egri vereséggel zárult.

– Most egy picit csalódott vagyok, mert ettől a meccstől kicsit többet vártam – mondta a ZF-Eger rutinos játékosa, Lőrincz Bálint az M4 Sportnak. Némi megilletődöttséget éreztem a gárdán, így nem lehet belemenni egy ilyen mérkőzésbe. Nagyon sokat kell még edzenünk, az út az elején járunk. Egyébként örülök a fiataloknak, külön az öcsémnek, aki ma két gólt is lőtt, úgyhogy innen is gratulálok neki. Bizakodó vagyok, hogy a többi ifista is felveszi ezt a ritmust, és jó csapategység alakulhat ki.

A szombati folytatásban két meccsen dobott nyolc egri gólra 45 találat volt a válasz: az FTC 24, az OSC 21 góllal terhelte meg a megyeszékhelyiek hálóját.

– Hasznos volt ez a két nap a fiataloknak, mert látszik rajtuk, hogy fejlődtek – mondta a ZF vezetőedzője, Petrovai Márton a klub honlapjának. – Hajdu két negyedet centerezett Bundschuh ellen, s nem is rosszul. Dolgozni kell tovább. Reméljük a sérültjeink hamar felépülnek, s teljes csapattal vehetjük fel a versenyt a következő ellenfeleinkkel.

A Magyar Kupa 3. fordulója I-csoportjának egri vonatkozású eredményei:

Vasas–ZF-Eger

16–10 (5–1, 5–4, 5–1, 1–4)

Az egri góldobók: Kovács G. 3, Lőrincz B. 2, Szalai 2, Lőrincz Á. 2, Rádli

FTC–ZF-Eger

24–3 (6–1, 7–1, 5–1, 6–0)

Gól: Gólya, Lőrincz B., Sántavy

OSC–ZF-Eger

21–5 (5–1, 7–2, 4–1, 5–1)

Gól: Kovács G. 2, Lőrincz B., Lőrincz Á., Murisics

A csoport végeredménye: 1. FTC 12 pont (+42), 2. OSC 12 pont (+27), 3. Szolnok 12 pont (+21), . Vasas 10 pont (+26), 5. Budapesti Honvéd 2 pont (–19), 6. BVSC 0 pont (–15), 7. Miskolc 0 pont (–33), 8. ZF-Eger 0 pont (–49).