Hatvan évig szolgálta az egri birkózósportot

Hosszan tartó betegséget követően, életének 75. évében elhunyt Mirkóczky József, az egri birkózást hatvan esztendőn át szolgált sportember.

Az elhunytra az 1999. február 21-én a Heves Megyei Hírlap Vasárnap Reggelben megjelent írással emlélkezünk.

A „Miró” 40 éve hűséges a birkózáshoz című cikkel a sportág és helyi klub ugyancsak elkötelezett híve, hajdani kollégánk, Fesztbaum Béla jegyezte.

Íme az írás.

Az elmúlt ősszel az Egri Vasas birkózó szakosztálya edzőinek havonta szokásos egyik megbeszélése végén, a hivatalos részt követően, „családon” belüli ünneplésre került sor. Mirkóczky József technikai vezetőt köszöntötték legközvetlenebb munkatársai abból az alakalomból, hogy a népszerű és rövidített nevén csak „Mirónak” nevezett sportember 40 éve szorgoskodik a birkózásban. Mégpedig oly módon, hogy volt versenyző, aztán edző, majd most már legalább tíz esztendeje a mindennapi működéssel kapcsolatos ügyek szorgos és tapasztalt intézője. A napokban kerítettünk időt arra, hogy az eltelt négy évtizedről elbeszélgessünk, ennek öszszegzé- sét adják a következők sorok.

Mirkóczky Józsefet egyik legjobb szalaparti barátja, az egri birkózás közismert egyénisége, a négy éve súlyos betegségben viszonylag fiatalon elhunyt Ludnay József csábította a birkózókhoz 1958-ban. A kertaljai pázsitról sokan kerültek a Ráckapu téri általános iskola szűkös tornatermének szőnyegére. A hóstyai gyerekek fizikai felkészültsége (a sokoldalú mozgás eredményeként) elősegítette a gyors alkalmazkodást. Terenyei István, Fehér János, Szarvas József, Kun József, Bárdos Miklós, Csákvári István, Kelemen István, Bőgős László társaságába került akkor az újonc, a mester pedig Kun Pista bácsi volt.

Mivel örvendetesen gyarapodott a létszám, a birkózók kinőtték a termüket, azért kerültek a 4-es számú iskolába. A Rossztemplom mellett akkor épült az új létesítmény. A birkózók – minden korosztály egy csoportban – heti három alkalommal este 7-től 9-ig kaptak edzési lehetőséget, készültek versenyeikre és érték el egyre jobb eredményeiket. Mirkóczky József nagyon sokra értékeli az NB II.-es csapatot, amelynek a felső súlycsoportokban volt tagja.

Egyénileg azt tartja legjobb eredményének, hogy 2. volt az ifjúsági vidék-bajnokságon az 79 kg-os súlycsoportban.

Az 1960-as években még nagy rangja volt a területi felnőtt versenyeknek is. Manapság országos válogatón sem Indulnak többen, mint akkor egy észak-magyarországi bajnokságon. A csapatbajnoki szereplések késztették később arra Mirkóczky Józsefet, hogy a papír- és írószer-kereskedői vonalon dolgozó fiatalember a Finomszerelvény- gyárba helyezze át munkahelyét, hiszen akkoriban már egyértelműen a bervai gyár volt a birkózás egri bázisa. Összesen 26 évet dolgozott a raktározás területein.

A versenyzés számára addig tartott (összesen 17 évig), amíg nem jött mögötte a következő nemzedék, s követelt magának helyet a súlycsoportban. Mindez azonban nem jelentett szakítást a birkózással. Mirkóczky József folyamatosan segítette Kun István edzői munkáját, vezényelte a szőnyegek elhelyezését, sőt a bemelegítéseket is, így vált maga is edzővé. A Tinódi Sebestyén Általános Iskola sok éven át volt az utánpótlásnevelés színtere, az ottani edzői munkát Mirkóczky József és Kállai Sándor végezte. Mirkóczkynál volt kezdő birkózó Szuromi József, Molnár Gyula, Rubi István, Kovács Aladár, Csomós János, Gyöngy Attila, Dezsereczki István, Simon Zsolt, Veres László és még nagyon sokan mások. Ez volt az Eger SE birkózói korszaka, de már úgy, hogy több csoport a jelenlegi edzőteremben is dolgozott. A minden korosztályban jeles időszak egyik építő mestere volt sokak mellett Mirkóczky József is, aki az Egri Vasas 1989-es újjáalakulása után már többnyire a technikai feladatokat látta el, hiszen azon a területen volt rá egyre inkább szükség. Nem túl zás, amikor úgy fogalmaz, hogy minden ügyintézés rá szakadt.

Sajnálatos módon azonban egy különös betegség is megsanyargatta az utóbbi években. Örvendetes viszont, hogy jelenlegi egészségi állapota kielégítő. Vérmérgezés gyanújával került kórházba, a fertőzésért lábujjai közül hattal fizetett.

– Sok műtéten estem át. Úgy gondolom, hogy dr. Sipos Péter hozott vissza az életbe, de a többi orvosnak is nagyon sokat köszönhetek. Nem egyszerű az esetem, hiszen a cukor is nehezíti a gyógyulásomat. Harmadik éve vagyok rokkantnyugdíjas, igyekszem megszokni a helyzetemet, próbálom megtalálni a mozgás és a pihenés helyes arányait, s úgy élni, hogy lehetőleg elkerüljem a kórházat – vallott az egészségével összefüggő problémáiról az egri birkózás hűséges szolgálója.

Mirkóczky József jelen időszakban a kezében tartja az Egri Vasas birkózóinak gazdálkodási ügyeit. Otthonról, és hetente legalább kétszer az edzőteremből irányítja az edzőknek azt a munkáját, ami a technikai részt illeti, s ez birkózásban nem csekélység a sportszerek (pl. szőnyegek) értékei miatt. Mirkóczky József, ami csak tőle telhető, megteszi azért, hogy legyen jövője az egri birkózásnak. Munkásságát az OTSH 1996-ban erkölcsileg egy szép kitüntetéssel ismerte el a sportág egri, 75 esztendős jubileuma alkalmából. Azt, hogy anyagilag őt, valamint a sportélet további hűséges szolgálóit miként lehetne „helyre tenni”, talán örök rejtély marad.

Ezért szántuk ezt az írást legalább egy újabb erkölcsi elismerésnek, hiszen a méltató sorok különösebb pénzbe nem kerülnek. Legalább azokban ne szűkösködjünk.

Mirkóczky József misével egybekötött búcsú szertartására január 24-én, 10.30-kor kerül sor az egri Kisasszony temetőben.