Hatvani és maklári pontmentés a végén

Besenyőn Jónás volt elemében, Bélapáton egri siker született.

A megyei I. osztályú bajnokság 25. fordulójának tudósításai:

PÉTERVÁSÁRA–GYÖNGYÖSHALÁSZ 2–0 (1–0)

Pétervására, Bocsi Attila Spt., 170 néző. V.: Németh Szabolcs (Juhász Á., Csathó).

PÉTERVÁSÁRA: Puporka – Szilágyi Á., Kerényi, Sándor, Sulcz, Oláh F. (Ökrös, 88.), Nagy Á., Nyerges, Nagy M. (Jakab M., 61.), Czigler, Budveszel. Edző: Csatlós Tamás.

GYÖNGYÖSHALÁSZ: Kovács T. – Petes, Lehótszky, Csomor, Kiss I., Harmat (Johancsik, 88.),, Vidra, Szurdoki, Czene (Palik, 47.), Fülöp V., Jurecska. Szakmai igazgató: Benus Ferenc.

GÓL: Czigler (34.), Nagy Á. (60.).

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Kovács T., Petes, Csomor, Lehótszky.

CSATLÓS TAMÁS: – A mai napon jól futballozva, gyors játékkal, igazi csapatként, megérdemelten szereztük meg a három pontot. Gratulálok a fiúknak!

BENUS FERENC: – A gyors és agresszív játékot diktáló hazai csapat ellen megvoltak a helyzeteink, amelyeket nem tudtunk kihasználni. Megérdemelten győzött a hazai csapat.

FC HATVAN–ENERGIA SC GYÖNGYÖS 3–3 (2–0)

Hatvan, Npkert Spt., 110 néző. V.: Muhari Gergő (Deme, Albert).

HATVAN: Aszódi – Gál, Bárkányi, Czibolya, Mundi, Szabó R., Katona R., Simon M., Torda (Kovács G., 71.), Labát, Ács. Szakosztályvezető: Ádám Zoltán.

ESC: Iváncsik – Galó D., Bartha B., Gulyás K., Gedei, Csoszánszki, Tóth L. (Kanalas, 89.), Magyar, Marosi (Péntek, 68.), Rafael (Fábián, 80.), Timon. Edző: Nagy Gábor.

GÓL: Simon M. (25.), Czibolya (27.), Kovács G. (90.), ill. Csoszánszki (55., 81.), Tóth L. (65.).

JÓK: Simon M., Mundi, Kovács G., Labát, ill. az egész vendégcsapat.

IFJ. GÖMÖRI OTTÓ, a hatvaniak kapusedzője: – Nagyszerű játékkal kétgólos előnyt szereztünk. Több lehetőségünk volt lezárni a mérkőzést, azonban ezekkel a helyzetekkel nem éltünk, s az ellenfél kihasználni a megingásainkat. A csapat erejét mutatja, hogy vert helyzetből is talpra álltunk, és ezzel megőriztük veretlenségünket.

NAGY GÁBOR: – Gratulálok az FC Hatvan bajnoki címéhez! De gratulálnom kell saját csapatomnak is, mert nagy lelkierő kellett a fordításhoz.

HEVES–FELSŐTÁRKÁNY 2–3 (1–2)

Heves, 100 néző. V.: Rozsnaki Gábor (Rézműves, Koroknai).

HEVES: Pósa – Borics, Fejes, Szabó G., Csőke, Besenyei F., Ádám, Vágó, Balázs, Budai, Korsós M. (Kiskartali, 46.). Játékos-edző: Besenyei Ferenc.

FELSŐTÁRKÁNY: Sütő – Tanner, Ötvös, Kálmán R., Jacsó (Kuborczik, 89.), Sebe A., Kollár B., Kálmán J., Frecskó (Madarasi, 74.), Sebe M., Balogh M. (Szklenár, 74.). Edző: Balázs Tihamér.

GÓL: Budai (3.), Csőke (61. – 11-esből), ill. Tanner (7.), Kálmán J. (17. – 11-esből, 58.).

JÓK: Balázs, Fejes, Budai, ill. Kálmán R., Kálmán J., Sebe A., Frecskó.

BESENYEI FERENC: – Ha a helyzeteink egy részét értékesítjük, akkor nyerünk, ha csak a 11-est, akkor nem kapunk ki.

BALÁZS TIHAMÉR: – Kiegyenlített mérkőzésen egy góllal jobbak voltunk.

MARSHALL-ASE–FÜZESABONY 1–0 (0–0)

Andornaktálya, 80 néző. V.: Strehó Erik (Bakos, Kiss D.).

ASE: Bajzát – Jacsmanik (Hompoth, 90.), Mohácsi, Trungel, Marticsek (Nagy J., 46.), Megyeri, Szabó L., Nagy V., Bárdos, Esztergomi, Nyikes. Edző: Szabó László.

FÜZESABONY: Dósa – Godó, Keresztesi (Nagy B., 60.), Szabó Á. (Kövér, 77.), Koós, Póka, Eötvös, Fügedi, Pataki, Orlóczki (Takács, 53.), Antók. Edző: Bocsi Zoltán.

GÓL: Szabó L. (55.).

JÓK: Megyeri T. (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. az egész vendégcsapat.

SZABÓ LÁSZLÓ: – Küzdelmes mérkőzésen, nagyon masszív, mezőnyben jól játszó csapat ellen sikerült megnyerni a mérkőzést.

BOCSI ZOLTÁN: – Több lehetőség volt a gólszerzésre, de kikaptunk. Gratulálok játékosaimnak a nagyszerű teljesítményért!

BÉLKŐ SE-BÉLAPÁT–BERG SYSTEM-EGER II. 1–2 (0–1)

Bélapátfalva, 30 néző. V.: Lucián János (Sohajda L., Palásti K.).

BÉLAPÁT: Tóth A. – Czakó B., Molnár G., Harkály V., Malik, Szabó B. (Veres G., 68.), Lakatos D., Vona, Molnár R. (Boros O., 56.), Bocsi, Nadanicsek J. Edző: Budai Tamás.

EGER: Korsós I. – Dóczi, Nagylaki, Pápai (Péter Szabó 88.), Lázár, Nyilas, Kovács D., Fodor, Fónagy, Révész (Molnár A., 46.), Árvai. Játékos-edzők: Pápai Zoltán és Szabó Béla.

GÓL: Veres G. (80.), ill. Kovács D. (33.), Molnár A. (62.)

KIÁLLÍTVA: Fónagy (65.)

JÓK: senki, ill. az egész vendégcsapat

BUDAI TAMÁS: – Az elmúlt négy meccsen tönkretettük egy éves munkánkat. Ez nem maradhat következmények mélkül. Aki nem akar Bélapátfalván futballozni, annak nem is kell. Isten éltesse születésnapján Bársony Dánielt, köszönjük neki a finom vacsorát!

PÁPAI ZOLTÁN: – Helyenként jó játékkal egy fegyelmezetlenség miatt izgalmassá tettük a mérkőzés végét. Örülök, hogy újra láttam a srácok arcát az öltözőben győztes meccs után, amit már korábban is megérdemelünk volna, de ma végre három pontot kaptunk érte.

BESENYŐTELEK-ERŐSS ÚT-–BORSODNÁDASD 7–2 (4–1)

Besenyőtelek, dr. Vass Géza Spt., 70 néző. V.: Várallyay Miklós (Varga L., Orovecz).

BESENYŐTELEK: Bukta – Dalnoki G. (Tóth M., 75.), Urbán (Farkas D., 79.), Szécsi (Vámosi R., 55.), Nagy G. (Nováki, 81.), Jónás, Kaló, Pálfalvi, Maksó, Szabó M., Pelyhe. Edző: Nagy Endre.

BORSODNÁDASD: Konyha – Tankó, Gyárfás, Tóth M., Kiss S., Halász D., Szabó S., Papp, Gáspár, Kriston, Juhász Cs. Játékos-edző: Gyárfás Gábor.

GÓL: Jónás (2., 10., 80.), Urbán (20., 50.), Dalnoki G. (22.), Farkas D. (88.), ill. Gáspár (45.), Halász D. (65.).

JÓK: Jónás A. (a mezőny legjobbja) és az egész hazai csapat, ill. Kiss A., Tóth M.

NAGY ENDRE: – Azt is sikerként könyvelem el, hogy ebben az évben először állt minden játékosom rendelkezésemre. A mérkőzést sikerült gyorsan eldöntenünk, és magabiztos sikert arattunk. Gratulálok Farkas Dani első felnőtt góljához, és át tudom érezni az ellenfél helyzetét. Sok sikert kívánunk neki!

GYÁRFÁS GÁBOR: – Mi eljöttünk 11 emberrel is, de mezt kapott mindenki, akinek volt egy egészséges lába. Végig küzdöttünk, mert ezt kívánta a sportszerűség és a becsület. Úgy gondolom, jó példa lehet ez mindenki számára.

LŐRINCI–HERÉD 6–0 (1–0)

Selyp, Lőrinci Spt., 100 néző. V.: Szigetvári Zsolt (Király, Darók).

LŐRINCI: Gedei K. (Dávid, 89.) – Balla (Patkós, 76.), Héder, Székesi, Ágói, Bartók P. (Gódor, 66.), Gulyás O., Szebenyi (Hegedűs D., 78.), Oláh Á., Gulyka (Kecskés, 89.), Less T. Edző: Bódis Barna.

HERÉD: Pásztor K. – Szegedi (Jobbik, 73.), Tóth M., Szabó B., Tancsik, Ivony A., Nagy Sz., Tari (Tóth D., 80.), Mag, Turzai, Fótos. Edző: Labancz Róbert.

GÓL: Bartók P. (32., 50.), Ágói (57., 88.), Less T. (76., 91.).

JÓK: Gulyás O., Székesi, Héder, Less T, ill. mindenki.

KIÁLLÍTVA: Pásztor K. (gólhelyzetben kitörő játékos buktatásáért, 27.)

BÓDIS BARNA: – A kialakított helyzetek alapján magabiztosan tartottuk itthon a három pontot.

LABANCZ RÓBERT: – Tíz emberrel, kapus nélkül is voltak helyzeteink, amivel kozmetikázhattuk volna az eredményt. Természetesen megérdemelt a hazai győzelem, de a két csapat között nincs ennyi különbség.

MAKLÁR–EGERSZALÓK 1–1 (0–1)

Maklár, Adler Sándor Spt., 100 néző. V.: Mencsik László (Harnos, Lovas).

MAKLÁR: Tiszolczki – Utasi, Trembeczki (Pusztai, 58.), Kovác Z., Farkas Cs. (Darmos, 75.), Molnár T., Besenyei R., Hajdu, Vojtekovszki, Bánka, Szőllősi R. Játékos-edző: Bánka Balázs

EGERSZALÓK: Kelemen G. – Ofella, Nagy G. (Vas D., 68.), Baji P., Molnár A. (Hudák, 90.), Lezsék (Simon R., 36.), Baji Á., Ficzere, Érsek M., Penti P. (Mága, 58.), Neumann. Edző: Horváth Tamás.

GÓL: Szőllősi R. (91.), ill. Érsek M. (80.)

JÓK: az egész hazai csapat, ill. Ficzere (a mezőny legjobbja) és az egész vendégcsapat.

BÁNKA BALÁZS: – Jelen helyzetünkben azt játszottuk, amit tudunk: hajtottunk, küzdöttünk. Egy védelmi kihagyás majdnem megpecsételte a sorsunkat, de a sírból visszahoztunk egy pontot. Gratulálok csapatnak!

HORVÁTH TAMÁS: – Az utolsó percben kapott hihetetlen potyagól eredményeképp itt hagytunk két pontot.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA