Hatvani kézben a Perla-X-kupa

Bárány Zsolték nagyon komolyan veszik a felkészülést.

A házigazda Floor Trend Hatvani KSzSE csapatának sikerével zárult a négy női csapat részvételével rendezett Perla-X-kupa felkészülési torna. A vendéglátók a torna nyitómérkőzésén a Bács-Kiskun megyei bajnokságban sereghajtó Mizse KC csapatát múlták felül, majd a fináléban az NB II Északkeleti-csoportjában nyolcadik helyen telelő Kazincbarcika esett a hatvaniak áldozatául.

– Nagyon komolyan vesszük a felkészülést, ugyanis szeretnénk tovább haladni azon az úton, amelyen az ősszel elindultunk – fogalmazott a Pest megyei bajnokságban listavezető hatvaniak edzője, Bárány Zsolt. – Az edzőpartnereket is ennek megfelelően válogattuk, a Füzesabony elleni oda-visszavágós párharc után a hazai tornán hozzánk hasonló vagy papíron erősebb csapatokat fogadtunk. Sajnos az alapcsapatból ezúttal többen is hiányoztak, de a felkészülésünket ezzel együtt is jól szolgálta a megméretés.

A torna eredményei

Floor Trend Hatvani KSzSE–Mizse KC 27–23

Dabas KC VSE–Kazincbarcikai KSE 26–32

Mérkőzés a 3. helyért: Mizse–Dabas 34–39

A döntőben: Hatvan–Kazincbarcika 26–22

A hatvaniak idei első bajnoki mérkőzésükön február 3-án, az Aranyszarvas SE együttesét fogadják.