Hatvani KSzSE: Hasilló és Igó érkezett

Könnyen elképzelhető, hogy mind a négy NB II-es csapatunk éremmel a nyakában zárja a 2018/19-es bajnoki küzdelmeket. A férfi, illetve a női Északkeleti csoportban is egyértelmű Heves megyei fölény mutatkozik. Míg a férfiaknál a listavezető Hatvan újabb két ifjú titánt állított csatasorba, addig a legfőbb üldözőnek számító Füzesabony egyik legnagyobb értékét veszítette el a téli időszakban. Vajon ezek után akad olyan csapat a mezőnyben, amelyik megelőzheti a bajnoki aranyra ácsingózó Zagyva-partiakat, illetve megrendíti-e a füzesabonyiak a hirtelen jött változás?

A hiba végzetes lehet

– Az egriektől érkező Hasilló Norbert és Gyöngyösről igazolt Igó Ádám személyében két, ígéretes pályafutás előtt álló 20 éves kézilabdázót tudhatunk a sorainkban – tájékoztatott a hatvaniak edzője, Bárány Zsolt. – Mindketten a korosztályuk kiemelkedő képességű játékosai, előbbi balszélső, utóbbi beálló. Ugyanakkor Borbély Zoltán és Major Attila létszám felettivé vált, ők a több játéklehetőség reményében új klubot választhatnak. Továbbra is egyértelmű cél, hogy kiharcoljuk az NB I/B-be kerülést, ám ehhez tavasszal is óriási energiákat kell mozgósítani. Rendkívül kiegyenlítettek az erőviszonyok az Északkeleti-csoportban, ahol egyetlen kihagyás is végzetes lehet.

Az FSC-nél cél a dobogó

– Péter Attilát elengedtünk az NB I/B-s Ózdi KC-hoz, de kettős igazolással továbbra is rendelkezésre áll, amennyiben a két csapat mérkőzései nem ütköznek – osztotta meg a füzesabonyiak trénere, Bánik Roland. – Jelentős érvágás a házi gólkirály, Keresztes Péter távozása, aki több ajánlat közül is válogathat, a befutó valószínűleg az élvonalbeli Mezőkövesd vagy a másodosztályú Mizse KC lesz. Napirenden szerepel az Ózdról távozó 20 éves Dohány Rajmund szerződtetése, aki a belső posztok bármelyikén bevethető. Nem tettünk le arról, hogy a dobogón zárjunk, a változások ellenére is képesnek tartom a csapatot az éremszerzésre.

A nőknél megyei rangadóval kezdődik a tavasz. A bajnokság toronymagas esélyesének számító Füzesabony az éremért küzdő Heves fogadja.

– Arról már korábban beszámoltunk, hogy Benedek Réka családalapítás előtt áll, emiatt egy időre nélkülöznünk kell a kiváló beállót – emlékeztetett a füzesabonyiak trénere, Tamás Tamás, akit az év edzőjének választottak az FSC-nél. – Ugyanakkor sikerült megállapodnunk Balla Krisztinával, aki csapat nélkül állt az elmúlt időszakban, korábban balmazújvárosi színekben szerepelt. Beállóként bevethető, az lesz a feladata, hogy próbálja meg betölteni a Réka mögött hagyott űrt. Ambícióink nem változtak, a tavaszi idénynek úgy futunk neki, hogy a lehető legtöbb pontot szerezve őrizzük meg vezető helyünket.

Stabil közösség Hevesen

– Együtt maradt a csapat, jó érzés, hogy továbbra is stabil közösségre alapozhatunk – tájékoztatott a hevesiek edzője, Makó Nándor. – Kiválóan sikerült téli felkészülésen vagyunk túl, bizakodva várjuk az előttünk álló időszakot. Szeretnénk végig versenyben lenni az érmes helyekért, ami nem tűnik túlzott elvárásnak.

A hétvégi menetrend

FÉRFIAK

Szombat, 18.00: OK-TAT-60 Hatvani KSzSE–Kisvárdai KC

Vasárnap, 18.00: Juhász `99-Füzesabony–Fehérgyarmat

NŐK

Vasárnap, 12.00: Juhász `99-Füzesabonyi SC–Juventus-Panoráma Hevesi SE