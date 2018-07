Hatvani KVSC: 30 éves jubileumot ünnepeltek

Treiber Rudolfot otthonában keresték fel Gohér Jánosék.

Mielőtt találkoztak volna egymással a régi játékostársak, Gömöri Ottó, Gohér János és Oláh Miklós otthonában kereste fel Treiber Rudolfot. A mester nem volt jelen az est során a Korona Étteremben tartott jubileumi összejövetelen, de nagy szeretettel beszélt a Hatvani KVSC harminc évvel ezelőtti csapatáról, amelynek szakmai vezetőjeként az NB II-be irányította a Hatvani KVSC csapatát. Az NB III. Mátra-csoportját 1988/89-ben megnyert Zagyva-parti gárda ezzel elérte, hogy három évtized múltán újra legyen NB II-es klubja a városnak.

– A csapat nagy részével azóta nem, vagy nagyon rég találkoztam, örültünk egymásnak – idézte fel a rendezvényt Pádár Béla. – Ez egy akkoriban természetesen helyi erőkből álló csapat volt. Az Építőkből jöttek páran, akik húzóembernek számítottak (Palotai, Oláh), míg Kaldos és Huszák kevesebbet játszott. Zombori a Volánból az egyik legjobb volt. Vagyis szinte mindenki hatvani vagy környékbeli, no meg az egri Szilágyi Bandi. Jó közösség, baráti társaság volt, ahonnan nagyon hiányzott a mókamester, Hartman Zsolti és Vincze Gabi. Emlékeztünk rájuk, az elhunyt vezetőkre, no meg Bajkó „Gyurmára” is.

Az összejövetelen Blázi János, Blázi Jánosné Erzsike, Ofella Zoltán, Schrei Tibor, Ács János, Oláh Miklós, Lakatos Csaba, Kerepesi Ferenc, Csilló Ferenc, Pádár Béla, Gömöri Ottó, Füzér Zoltán, Sima Tibor, Balog László, Hegedűs Ernő, Gohér János, Augusztin Tibor, Kiss Tibor, Jobbik József és Turcsányi Tibor tette tiszteletét és köszönte meg „Kukinak” a vendéglátást.

VÉGEREDMÉNY – NB III, MÁTRA-CSOPORT, 1987/88

1. Hatvani KVSC 30 16 11 3 58–30 43

2. BVSC 30 17 6 7 55–32 40

3. Gyöngyösi SE 30 12 13 5 35–22 37

4. Honvéd Köteles SE 30 12 11 7 43–36 35

5. Bélapátfalvai Építők 30 14 6 10 57–47 34

6. Borsodi Bányász 30 11 12 7 36–28 34

7. Romhányi Kerámia 29 10 11 8 38–39 31

8. Mádi Ércbányász 30 9 12 9 37–30 30

9. Salgótarjáni Síküveggyár 30 10 10 10 52–52 30

10. Recski Ércbányász 30 9 9 12 40–49 27

11. Edelényi Bányász 30 9 8 13 49–51 26

12. Balassagyarmati HVSE 30 8 10 12 38–47 26

13. Nagybátonyi Bányász 29 6 13 10 30–37 25

14. Hevesi SE 30 7 9 14 29–54 23

15. Honvéd Papp József SE 30 5 12 13 26–42 22

16. Sajóbábonyi Vegyész 30 5 5 20 28–55 15