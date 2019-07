Hazai endurós a parádi dobogó tetején

Élvezetes szakaszon patakmeder, fel- és lejárók, ösvények tarkították a 33 kilométeres pályát.

Holló Bence házigazdaként és versenyzőként is nagyot alkotott a parádi szurkolók előtt. Parádfürdő adott otthont a magyar endurobajnokság 7–8. fordulójának, ahol a 28 esztendős motoros meggyőző fölénnyel harcolta ki az elsőséget.

– Helyi motorosként, a korábbi évekhez hasonlóan ezúttal is maximálisan kivettem a részem a pálya kialakításában – magyarázza a civilben erdészként tevékenykedő Holló Bence. – Élvezetes szakaszon patakmeder, fel- és lejárók, ösvények tarkították a 33 kilométeres pályát. Mivel az enduroversenyek a tájékozódásról is szólnak, az elágazásoknál csak nyilakat és szalagokat helyeztünk ki. A két mért szakasz az enduroversenyek legfontosabb része. A cross mért 2,5 kilométer hosszú, az enduro 3,5 kilométer. A versenyzőknek mindkét nap ezeken a szakaszokon kellett kiadni magukból a maximumot.

Az I., a II. osztály és az Oldboy kategória résztvevői hét-hét mért szakaszt teljesítettek, míg a III. osztályban és a superveterán kategóriában hat-hat mért időt értékeltek. Holló Bence versenyzőként is állandó résztvevője az országos bajnokságnak.

– Kezdetben eléggé feszült voltam, de reménykedtem benne, hogy mind a 88 motoros élvezni fogja a pályát – fogalmazott Holló Bence. – Az első mért szakaszt követően gördült le a teher a vállamról, innentől kezdve már csak a versenyzéssel foglalkoztam. A hazai pálya ellenére nem volt könnyű dolgom. A korábban Béren elszenvedett vállsérülésemből teljes egészében felépültem, így százszázalékosan sikerült teljesítenem. Gyenes Emánuel és Szatyina Gábor végig a nyomomban loholt, így nem lazsálhattam. Végül mindkét nap 11 másodperces előnnyel végeztem az első helyen. Ezúton szeretnék gratulálni minden célba érkezőnek, számomra ettől jobban nem is sikerülhetett volna a parádfürdői országos bajnokság.